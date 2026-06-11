跨出「減香」第一步! 今周刊倡議用「心香」取代燃香 梁永煌：燒香也是肺腺癌成因之一

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民間習俗拜佛祭神均會燒香，醫學上被認為可能與心血管病、肺癌有關，《今周刊》雜誌社舉辦「守護呼吸健康‧全民減少燒香行動記者會」，雜誌社發行人梁永煌呼籲民眾減少燒香，用「心香」取代「燒香」。

梁永煌點出，如今的課題是「預防」，吸菸、燒香、炒菜、化妝品等等，都可能是肺腺癌成因。因此，虔誠信仰很重要，同時也要照顧自己健康幸福平安，遠離癌症，因此這次邀集宮廟和《今周刊》一齊跨出台灣「減少燒香」、「減少燒金紙」的第一步。

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改變，並非一蹴可成。百年古剎台北艋舺龍山寺起初推動減香，同樣面臨內外部阻力，就怕「破壞傳統」。從停燒金紙、漸進「減香」到全面「禁香」，全面採取「心香」祭拜，寺方花了長達20年溝通。如今，走入龍山寺不再煙霧繚繞，空氣更清新。值得一提的是，起初龍山寺參拜香客一度大減3成，不過在寺方與社會大眾積極溝通，信徒接受新觀念，如今參拜人數全都回籠，甚至比減香前還要鼎盛。

台北艋舺龍山寺董事長黃書瑋分享，過去許多人認為和神明溝通，一定要靠「香」直達天庭。他認為，「移風易俗」要從心開始，點香不是外部的香，要從點燃虔誠的「心香」開始。如今，停香後更讓寺廟內員工，心血管疾病、癌症罹病狀況有所改善。

肺癌、心血管疾病風險增 燃香危害不容忽視

台大環境與職業健康科學研究所特聘教授陳保中指出，其實艋舺龍山寺這類寺廟，燒香造成的空氣汙染並不多，PM 2.5污染來源主要還是動力交通工具，只是，龍山寺具有相當指標的影響力。

陳保中點出，新加坡研究發現，燃香造成肺癌、心血管疾病如中風、心肌梗塞，甚至腎臟病風險都提高。此外不只宮廟，台灣也有約5成至6成民眾，會在家中燒香，這類室內燒香危害更不容忽視。因此他希望從宮廟延伸到家庭，能全民共同減少燃香，或至少燒香一定要通風。

「台大智慧舒適度計畫」主持人簡旭伸指出，要求宮廟「完全不燒香」，其實相對困難，因此提出了「舒適度廟公」計畫，從空氣品質檢測替廟宇做健康檢查，先看到數據，才能像龍山寺一樣，鼓勵他們自主減香。

全台宮廟串聯減香

台北市木柵忠順廟響應「舒適度廟公」計畫，忠順廟文資組組長黃慶輝分享，今年過年把6個爐減少到2個爐，的確有各式聲音，但信徒接受度比想像高。蘆洲湧蓮寺總幹事李嘉蓉點出，2009年湧蓮寺就從簡少燃燒金紙開始，並逐步減少香爐，如今剩下3座爐。因此很希望政府、媒體、大眾一齊推動。

政治大學宗教研究所長李玉珍表示，宗教對推廣ESG相當重要，可以以道德觀念推廣給信徒，在既有社會，宗教是最好號召人心，進行道德管理的團體。

今周刊30週年提20倡議

《今周刊》在2026年滿30歲，在半甲子的歲月，陪伴台灣走過民主深化、產業轉型、社會多元開放的關鍵歷程。《今周刊》團隊始終站在前線，關注影響國家發展的重要議題，同時提出前瞻改革倡議。2026年，台灣面臨超高齡社會、長照醫療需求攀升；對於健康永續、生命自主等議題，成為台灣下階段的重要發展方向；此外，財富快速累積，分配不均日益擴大，更讓教育改革、社會共融議題浮上檯面。

除了號召「全民減少燒香」，《今周刊》2026年盤點20項與民眾切身相關的倡議主題，預立醫療更普及、安樂死法制化、扭轉財富不均、勞退自提自選、開辦長照保險、保障非婚伴侶權等議題，讓2026年成為台灣蛻變的起點。