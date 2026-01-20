跨分向線撞賓士GT跑車！慘賠156萬光代步費高達91萬

日前一起嚴重車禍發生在新北市金山區台2甲線8公里處。王姓男子駕駛的台灣賓士AMG-GT跑車，遭遇杭姓男子駕駛休旅車違規跨越分向限制線逆向撞擊。這款跑車新車入門款售價約640萬元，事故當時雖已使用8年9個月，市價仍約300萬元。

碰撞造成賓士跑車左前大樑支架、水箱架及車體多處嚴重損壞，王男左腳亦在事故中受傷。王男隨後向基隆地方法院提起民事訴訟，請求賠償總計156萬餘元。

求償項目包含多個部分。首先是車輛價值減損費60萬元，經專業鑑定機構評估，事故造成該跑車市值大幅下跌。其次為修車期間租車代步費用91萬餘元，修車期間長達231天，以同級車每日租金3,980元計算。此外還包括醫療費用800元、水箱精及液壓油費5,000餘元、車輛鑑定費3萬元，以及精神慰撫金1萬元。

杭男在庭審中提出抗辯，認為王男未能提供實際支付租車費用的收據，且王男並非以出租車輛為業，不應以賓士同級車款計算代步費用。

基隆地方法院經審理後做出判決。法院認定杭男逆向行駛導致事故發生，確有過失責任，且與王男車輛損壞具有直接因果關係。針對租車費用爭議，法院指出汽車為現代社會常見代步工具，修車期間無法使用車輛即構成實質損失。即使未實際支出租金，仍屬於「本應支出而未支出」的必要費用。

法院特別考量賓士跑車的特殊性，認為該車輛除基本通行功能外，更具備高度安全性與舒適性的附加價值。因此以同級車款租金計算代步費用，才能合理填補車主的實際損失。

關於其他求償項目，法院查證王男提供的各項收據、發票等證據完整，認定800元醫藥費、5,000餘元保養液費用、60萬元車輛價值減損費及3萬元鑑定費均屬必要支出。1萬元精神慰撫金考量事故對王男造成的身心影響，亦屬合理範圍。最終法院判決杭男應賠償王男全部求償金額共計156萬餘元，王男獲得全面勝訴。

