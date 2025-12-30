跨到2026馬上迎寒流？冷氣團殺到連凍3天

生活中心／李汶臻報導

2025年進入尾聲，明（31日）就迎來跨年夜。針對未來一週的全台天氣變化狀況，中央氣象署指出，今（30日）持續到明（31日）跨年夜受東北季風影響，北部地區雲多且局部有雨。跨年過後冷氣團報到，全台連凍3天、各地氣溫將明顯下降。前氣象局長鄭明典也在臉書曬出預報圖，示警元月2日至3日將有達「強烈大陸冷氣團等級」的冷空氣影響台灣，並表示「不排除寒流的可能性」。





即將邁入2026年，據中央氣象署預報，週二（30日）到週四（元旦，1/1）東北季風漸增強，到了週五（1/2）、週六（1/3）全台受冷氣團影響，須注意保暖。針對民眾關心的跨年當天天氣狀況，氣象署表示，受東北季風影響明（31日）迎風面（北、東地區）雲多局部有雨，看曙光要碰運氣；體感濕涼，建議民眾戶外跨年要穿著防風防水外套，而背風面（中、南地區）的天氣相對穩定，但仍要注意日夜溫差偏大。

中央氣象署曬圖曝未來一週全台天氣變化狀況。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）





而元旦夜過後，全台又會有冬天的感覺了！氣象署指出，週五（1/2）、週六（1/3）冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降。其中，台南以北、宜蘭最低溫普遍下探11至14°C，局部地區可能低於10度，花東高屏低溫約14至16度。

值得一提的是，氣象署預報，週五晚間台北市將出現11度低溫。對此，前氣象局長鄭明典也在臉書轉貼預報截圖並指出，1月2日至3日將有達「強烈大陸冷氣團等級」的冷空氣影響台灣，且若考慮誤差值，「低溫11度」的預報，代表「不排除寒流的可能性」。鄭明典也提及以前的經驗，指出台北7度以下會有顯著寒害，但是11度以下就可能出現零星災情，因此以「最低溫11度」作為標準。





元旦後冷氣團來襲！全台氣溫暴跌連凍3天，台北低溫下探11℃。（圖／氣象署提供）









