跨區傳愛！北市木柵真北宮捐贈「真武號」專車 守護貢寮區長輩平安行

【記者 高鐿玲／新北 報導】 因關注偏鄉地區長輩交通的不便利性，臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會(木柵真北宮)於今(6)日捐贈「真武號」銀髮族接駁專車，予貢寮區雙玉社區關懷據點，以解決長輩參與據點活動的交通難題，讓長者在「在地就養」的路上更為安全便利。

臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會表示，考量貢寮區地形狹長且大眾交通運輸欠缺，許多高齡長輩欲前往據點共餐或參加課程時，常受限於體力或交通工具的不便，而放棄與人互動、健康復健、延緩失能失智的時機。「真武號」的加入，將提供長輩定點接送服務，確保他們出入平安。而接駁專車命名則結合玄天上帝本名「真武」，象徵真心服務與注重社區長者的健康活力。

新北市貢寮區雙玉社區發展協會理事長楊耀南代表受贈時表示，感謝臺北市木柵北極玄天上帝慈善發展協會跨區的善心捐贈，這輛車不僅是接駁工具，更是連結社區與長輩情感的「行動幸福站」。未來將妥善規劃接駁路線，讓每一份善意都能發揮最大效益，也讓每一位到據點的長輩都行無礙。

【貢寮區雙玉社區關懷據點的簡介、服務內容及據點特色】

貢寮區雙玉社區關懷據點位於雙玉里第二活動中心，結合慈仁宮周邊環境，提供週一至週五全時段服務。主要服務為在地長者提供多元化課程（太極神鼓、芳療保健、生活美學..等）、電話問安、關懷訪視、共餐服務，並結合志工與社會資源，致力於打造在地就養的幸福社區。

《服務內容》

• 健康促進課程： 天天都有課程，涵蓋健康活力、養生保健及藝術美學，內容豐富。

• 關懷訪視與電話問安： 關心獨居或在地長者的生活狀況。

• 幸福共餐： 提供午餐服務，鼓勵長輩走出家門，進行社交互動。

• 社會參與與活動： 舉辦年度成果發表會、節慶活動，讓長者活到老學到老。

《據點特色》

• 在地環境： 位處環境清幽的雙玉里，場地廣闊，鄰近居民信仰中心慈仁宮，方便長輩聚集休憩。

• 在地特色： 結合在地志工與專業師資，專注於服務農村型的長者，深受在地人好評。

• 資源整合： 常有社會福利團體（如廚神慈善協會）合作提供專業餐點。

