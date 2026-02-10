跨區傳愛！真北宮捐接駁專車 守護貢寮長者出入

跨區傳愛不間斷，臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會（木柵真北宮）因關注偏鄉地區長輩交通不便之現況，於本月六日正式捐贈「真武號」銀髮族接駁專車予新北市貢寮區雙玉社區關懷據點。該機構表示，考量貢寮區地形狹長且大眾運輸資源相對欠缺，許多高齡長輩欲前往據點參與活動或課程時，常受限於體力或交通工具匱乏而被迫放棄社交互動與健康復健的時機，因此決定捐贈專車以提供定點接送服務，確保長者出入平安。

關於接駁專車的命名由來，該機構說明「真武號」係結合玄天上帝本名「真武」，象徵以真心服務並注重社區長者的健康活力。新北市貢寮區雙玉社區發展協會理事長楊耀南代表受贈時表示，感謝木柵真北宮跨區的善心義舉，這輛專車不僅是接駁工具，更是連結社區與長輩情感的行動幸福站。該據點未來將妥善規劃接駁路線，確保每一份善意都能發揮最大效益，讓長者在前往據點的路上更加安全便利，落實「在地就養」的目標。

目前位於雙玉里第二活動中心的雙玉社區關懷據點，結合慈仁宮周邊環境，提供週一至週五全時段服務。該據點致力於打造在地就養的幸福社區，透過志工與社會資源的整合，為在地長者提供多元化課程，內容涵蓋太極神鼓、芳療保健與生活美學等健康促進活動，並設有電話問安、關懷訪視及共餐服務。該據點強調，其健康促進課程天天開課，內容豐富且涵蓋養生保健及藝術美學，旨在全面提升長者的生活品質。

撰文、攝影／新北市貢寮區雙玉社區發展協會