跨區域跨黨派相挺張耀中 張博洋籲：讓更多年輕人進議會！

張博洋(右)跨區域跨黨派相挺張耀中(左)。⁨ 圖：張博洋服務處/提供

[Newtalk新聞] 無黨籍高雄市議員張博洋今(9)日一早前往大寮，陪同參選大寮林園選區市議員的陳其邁市長秘書張耀中站路口，擔任麥克風手，呼籲把年輕世代的聲音帶進市議會。

張博洋表示，每到選舉，派系、人馬等等的標籤總是貼滿每一個政治人物，但是政治真的有這麼複雜嗎，人民盼望改變與進步，政治人物回應人民訴求扛起責任，不就這麼簡單而已，這也是他跨黨派來支持張耀中的原因。張博洋笑稱自己選舉都沒這麼早起，但因為三民區到大寮區有段距離，所以今天清晨不到六點就起床了。

廣告 廣告

張博洋說，1995年次的張耀中比自己的弟弟年紀還小，年紀輕輕卻有很大的決心，不僅跟在市長陳其邁身邊學功夫，更毅然決然請辭投入地方選舉，非常不簡單，希望鄉親給肯打拼的年輕人機會，並笑說「不要看阿中這麼年輕，他可是能夠扛住陳其邁緊緊緊工作壓力的人。」

今日適逢日本首相高市早苗率自民黨在眾議院改選大獲全勝，⁨張博洋也藉此鼓勵張耀中，高市勝選關鍵來自社會風氣已逐漸對舊政治失去耐心，而高市早苗直率的語言跟表現打動選民，沒包袱又形象清新的張耀中要發揮這項優勢，讓大寮林園看到不一樣的參選人，更要把年輕世代的聲音帶進市議會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數

日眾院大選輾壓在野黨！賴清德祝賀高市早苗：選民認可她執政能力