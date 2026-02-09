跨區挺張耀中 張博洋：讓更多年輕人進議會

▲ 高雄市議員張博洋今天跨區域相挺民進黨高雄市議員參選人張耀中，⁨張博洋表示，不要看阿中這麼年輕，他可是能夠扛住陳其邁緊緊緊工作壓力的人。（圖／高市議員張博洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨市議員初選民調競爭激烈，高雄市無黨籍市議員張博洋表示，每到選舉，派系、人馬等等的標籤總是貼滿每一個政治人物，但是政治真的有這麼複雜嗎，人民盼望改變與進步，政治人物回應人民訴求扛起責任，不就這麼簡單而已，這也是今天跨黨派來支持張耀中的原因。

「不要看阿中這麼年輕，他可是能夠扛住陳其邁緊緊緊工作壓力的人。」張博洋說，1995年次的張耀中比自己的弟弟年紀還小，年紀輕輕卻有很大的決心，不僅跟在市長身邊學功夫，更毅然決然請辭投入地方選舉，非常不簡單，希望鄉親給肯打拼的年輕人機會。

日本首相高市早苗率自民黨在眾議院改選大獲全勝，⁨張博洋也藉此事件鼓勵張耀中，高市勝選關鍵來自社會風氣已逐漸對舊政治失去耐心，而高市早苗直率的語言跟表現打動選民，沒包袱又形象清新的張耀中要發揮這項優勢，讓大寮林園看到不一樣的參選人，更要把年輕世代的聲音帶進市議會。

