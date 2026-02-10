跨區聯合作戰！民進黨正國會新北「新新板土連線」議員初選登記

前內政部長林右昌陪同爭取連任的「新新板土連線」市議員、參選人完成黨內初選登記。左起依序為山田摩衣、卓冠廷、林右昌、陳岱吟、陳乃瑜。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨新北市黨部受理黨籍新北市議員初選登記，今天是最後1天，民進黨前秘書長林右昌陪同爭取連任的「新新板土連線」市議員山田摩衣、卓冠廷、陳乃瑜，以及爭取提名的參選人陳岱吟完成登記；林右昌說，「新板土連線」在4年任期內完成數千件選民服務、上百件提案，這次加入生力軍陳岱吟升級「新新板土連線」，服務將更全面。

爭取第9選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)市議員連任的陳乃瑜說，她是「守護下一代未來」的職場媽媽，4年來已推動地方建設、產業轉型，爭取家庭、婦幼、長輩權益，也在國際上努力為台灣發聲，「新新板土連線」再加入一位媽媽陳岱吟，目標是打出滿貫全壘打。

「不敢挑戰的國家，是沒有未來的！」力拚第5選區(板橋)連任的山田摩衣，引述日本首相高市早苗的名言，她認為，沒有夢想的國家就沒有未來，水牛精神鼓舞許多年輕台派與政治工作者飲水思源、勤懇努力，「新新板土連線」是新政治的實現，新北市府、市議會都需要政黨輪替，才能為城市帶來夢想與希望。

在第8選區(樹林、鶯歌、土城、三峽)拚連任的卓冠廷說，「新板土連線」的聯合問政已建立專業品牌，監督、爭取地方建設不遺餘力，在新店、樹林、土城、板橋跨區爭取建設，未來加入陳岱吟後會再加強樹林、新莊服務，爭取市民給「新新板土連線」機會，讓台派議員繼續成長、爭取民進黨在新北市議會過半。

爭取第3選區(新莊)黨內提名的陳岱吟指出，她從小到大都是在新莊生活的在地人，擔任政治幕僚已12年，曾在前總統蔡英文、前立法院長游錫堃、林右昌的團隊服務，是「最有經驗的新人」，「新莊是我的家」，懇請新莊鄉親支持她通過初選，將秉持水牛精神持續耕耘。

前內政部長林右昌陪同爭取連任的「新新板土連線」市議員、參選人完成黨內初選登記。左起依序為山田摩衣、卓冠廷、林右昌、陳岱吟、陳乃瑜。(記者黃子暘攝)

更多自由時報報導

