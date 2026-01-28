跨單位強化應變！土城捷運實兵演練 模擬縱火多人受傷情境超逼真

緊急救護大傷民眾救護。（圖／翻攝畫面）





農曆春節將至，為確保交通運輸樞紐的安全，新北市政府消防局第五大救災救護大隊今天（28日）下午在捷運土城站舉行「捷運災害應變搶救演習」，模擬捷運站大廳發生人為縱火，產生大量濃煙更有民眾受傷，考驗跨單位協同應變與大量傷病患處理機制，情境相當逼真。

新北市消防局指出，第五大隊今天（28日）下午在捷運土城站舉行「捷運災害應變搶救演習」，模擬縱火複合災害，在土城站大廳B1層發生人為縱火，現場產生大量濃煙並有民眾受傷，演練過程中，捷運站務人員初期啟動自衛消防編組進行滅火與疏散，土城分局警力則迅速到場逮捕嫌犯，展現警消捷聯合防線的應變實力。

分局警力則迅速到場逮捕嫌犯，展現警消捷聯合防線的應變實力。（圖／翻攝畫面）

另有地下通訊「零死角」，雙軌驗證救災效能 針對地下救災最嚴峻的通訊挑戰，消防人員於現場實地操作，透過消防車接通站體內預建的洩波電纜（Leaky Cable），確保無線電訊號能深入月台層。同時，現場指揮官利用手機無線電 App 與指揮中心維持即時語音通聯，驗證地下環境中通訊雙軌機制之穩定性，確保救災指令精確傳達。

透過消防車接通站體內預建的洩波電纜（Leaky Cable），確保無線電訊號能深入月台層，地下通訊「零死角」。（圖／翻攝畫面）

救護處置演習部分，啟動大量傷病患（MCI）機制，縮短黃金救治時間，針對模擬情境中的受傷民眾，消防局於土城站1號出口迅速成立大量傷病患處置站，救護人員依據START 檢傷分類原則，將傷患依傷勢分級進行初步救治與資訊彙整，並由幕僚人員精確紀錄傷情。隨後，傷患依序後送至土城長庚醫院，全面驗證大傷流程從現場檢傷、急救到醫院轉運的無縫銜接。

捷運站務人員初期啟動自衛消防編組進行滅火與疏散。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局表示，春節防災不打烊，透過大型賣場、捷運站、科技工業園區等7場次實地演訓，旨在督促公共場所業者落實自衛消防編組與安全巡查。

新北消防局最後也呼籲市民，進入捷運站或百貨商場等人潮擁擠場所時，應留意安全出口位置，居家落實「人離火熄」原則，共同守護市民安心平安過好年。

