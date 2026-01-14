跨單位重拳出擊 海管處與海巡署、澎縣府聯合稽查守護南方四島海洋生態

為強力打擊非法漁業、守護「澎湖南方四島國家公園」珍貴生態資產，內政部國家公園署海洋國家公園管理處十三日與海巡署、澎湖縣政府農漁局聯手，透過跨單位協力，對違反禁漁區規定及非法漁撈行為產生強力嚇阻，保育海洋生態資源。(見圖)

海管處今(十四)日說明，該行動由海管處公務船「國家公園1號」與澎湖縣政府農漁局「澎興號」組成聯合編隊，進行澎湖南方四島國家公園範圍(包含東西吉廊道及東、西嶼坪等重要水域)之全面性巡檢；在巡查過程中，各船隻透過通訊系統即時交換情資，展現高度專業與默契。海巡署同步派遣海巡艇支援巡查，蒐證到十二艘疑似違規釣魚的自用小船及遊艇等船舶，海管處後續將視違規情節進行裁罰。

海管處指出，為降低近期良好氣候下的違規釣魚情事，跨單位聯手巡查不僅增強巡邏力度，對違規行為產生顯著嚇阻效果，更有效守護南方四島的美麗與豐饒。

海管處對南方四島國家公園範圍的非法漁業行為始終採取「發現即取締、違規即裁罰」的嚴正立場，回顧去年度，海管處已累計取締疑似違規一百一十一人次，裁處罰鍰二十六人次，勸導六十三人次，尚有十一案件依行政程序法裁處中。海管處未來將持續增加執法強度，強化證據蒐集與科技執法，絕不讓僥倖者有破壞生態的空間。

海管處表示，南方四島海域廣袤且生態環境複雜，整合公部門資源是長期抗戰的關鍵，這次的查緝行動不僅是例行執法，更是為了深化與農漁局的「常態性、季度性」聯合巡查機制，確保執法火力不因季節更迭而中斷。

「大海的豐饒不應在我們手中終止，唯有守法保育，才能讓這片蔚藍成為留給下一代最豐盛的禮物」，海管處再次呼籲民眾與漁友共同落實保育規定。海管處將持續與農漁局及相關單位合作，透過定時巡查與即時情資交流，共同構築一張嚴密的守護網，讓這片蔚藍資產能永續傳承。