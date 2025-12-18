跨國交流？日本販賣機找零吐出「蔣中正」他愣住 台人傻眼：有夠丟臉

生活中心／王文承報導

一名日本網友使用販賣機投幣後，機器找零給他的，竟然不是日幣，而是一枚「台幣5元硬幣」，讓他當場傻眼。（示意圖／PIXABAY）

每當聊到旅遊地點，許多人都會點名日本，直呼就算去過很多次也依然玩不膩。近日，一名日本網友分享一段離奇經驗，他在使用販賣機投幣後，機器找零給他的，竟然不是日幣，而是一枚「台幣5元硬幣」，讓他當場傻眼，貼文曝光後，掀起網友熱議，台灣人紛紛痛批「真的有夠丟臉」。

日本販賣機找零吐出「蔣中正」他愣住



一名日本網友在社群平台《X》（前稱 Twitter）發文表示，自己在販賣機投幣消費後，原本應該收到100日圓找零，沒想到拿起來一看，卻是一枚從未見過的「神祕硬幣」。他隨後上網查詢，才發現那其實是一枚台幣5元，並開玩笑寫道：「說真的，這是怎麼回事？哈哈。」

從他附上的照片可以看到，硬幣正面清楚刻著「中華民國七十八年」，以及蔣中正的側臉頭像，明顯就是台灣的5元硬幣。

貼文曝光後，立刻引爆台灣網友怒火，紛紛痛批：「到底哪個87投的？真的有夠丟臉」、「是哪個混蛋用台幣投販賣機啦？」；也有人分享類似經驗表示並不意外，「我在美國也遇過，如果當地台灣人多，就可能有店員把台灣10元硬幣當成25美分找錢」、「台灣5元真的很神奇，我去日本玩時，也曾被店家當成100日圓找給我過。」

日本網友方面則理性分析原因，指出那確實是台灣硬幣，「這是一枚台灣的5元硬幣，不該和100日圓長得這麼像，真令人好奇」、「台灣硬幣出現，彷彿是在召喚我們去台灣旅行」、「仔細看會發現，5元和100日圓在重量與尺寸上都非常接近」、「應該就是大小和重量相似，才會有人不小心投錯。」

