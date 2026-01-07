跨國傳遞祝福 北市實踐國小攜手韓國小學暖心交流

臺北市實踐國小攜手韓國濟州島漢東小學舉辦「跨國交換禮物」活動

漢東小學學生準備了可以親手編織的花環與創意積木

實踐國小學生韓國學半送的積木

實踐國小師生將郵寄箱改造成色彩繽紛的「超大型禮物盒」

漢東小學學生迫不及待的開箱作業

漢東小學學生開心地收到禮物

漢東小學學生開心接收禮物

臺北市實踐國小推動國際教育交流，攜手韓國濟州島漢東小學舉辦「跨國交換禮物」活動，兩校六年級學生化身彼此的「跨國小天使」，透過親手準備的感恩小禮與溫暖祝福，將國際教育從課本延伸至真實的生活體驗，深化兩校情誼。

實踐國小說明，本次交流亮點在於「深度互動」，六年級學生以「小天使」的方式互相配對，每位學生都為對方準備一份代表心意的禮物與手寫卡片。從手工杯墊、文具小物、異國風味零食，到親手繪製的插畫與祝福語，孩子們用簡單的英文、努力學來的韓文，把滿滿的心意一筆一畫寫進信裡。濟州島學生則特別準備了可以親手編織的花環與創意積木，讓臺灣學生在動手「編」與「組」的過程中，層層構築出一份跨國的溫暖與友誼。不只學生參與，老師們也熱情投入交換行列，讓這份禮物承載了厚實的文化溫度。

實踐國小表示，為了營造儀式感，師生合力將郵寄箱改造成色彩繽紛的「超大型禮物盒」，色彩繽紛、緞帶飄飄。當裝滿來自臺灣的祝福禮物箱越洋抵達漢東小學時，韓國師生驚喜的歡呼聲幾乎蓋過了下課鐘響。最令人感動的時刻，莫過於透過跨國視訊連線，兩地學生同步開箱分享喜悅。實踐國小學生張語岑看著手中的花環很開心，他表示，自己特別喜歡這份禮物，因為能親自動手做的過程充滿趣味且更有意義；學生李馥聿與江雁芸則被韓國學伴親手編織的可愛杯墊深深感動。漢東小學的學生們表示，得知要與臺灣朋友交換禮物時就非常期待，這次經驗讓他們深刻體會到，真摯的心意完全可以跨越地理距離。

實踐國小表示，這次交流不僅是一場單純的禮物交換，更是一場由語言、文化與心意細細編織的國際對話。透過實體禮物的溫度與數位視訊的即時連結，兩國學生們不僅練習了語言應用，更拓展國際視野。