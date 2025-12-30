跨國共學 桃園學子攜手法國高中生探討永續城市

桃園市教育局攜手瑞典駐臺辦事處（Business Sweden）與路亞國際高級中等學校，辦理「2025國際學生高峰會」，以「永續園藝生態系統：未來城市的自然解決方案」為題，邀請瑞典專家來臺演講，現場還有31位來自法國的高中生，與桃園在地學子組成跨國團隊，全程以英語交流與實作，共同為氣候變遷下的城市環境尋找解方。

桃園市教育局表示，讓學生在真實情境中與世界接軌，是推動國際教育的核心，活動中，臺灣與法國學生混合編組，針對聯合國永續發展目標（SDGs）進行深入探討。從北歐的生態設計理念、歐洲的氣候對策、到臺灣在地的環境議題，三方觀點在討論中不斷交織與碰撞。

本次高峰會強調「做中學」的素養精神，課程設計打破傳統聽講模式，安排了具挑戰性的「生態花園原型與建模」工作坊。學生們需共同面對「都市花園中的生物多樣性」與「生態系統服務應用於花園設計」等課題。在實作過程中，臺灣學生分享了亞熱帶氣候下的高溫多雨特性，法國學生則帶來了歐洲對於極端熱浪的應對經驗。雙方進行討論協作，將抽象的生態理論轉化為具體的模型設計，試圖在不同文化的環境經驗中，找到通用的自然解決方案。

參與活動的李同學表示，法國學生對於「生物多樣性」的看法很獨特，強調要在花園裡留空間給昆蟲和鳥類。這次不僅學到瑞典專家的專業知識，更從法國學伴身上看到不同的環保生活態度，也覺得自己真的是全球公民的一份子。

桃園市教育局表示，本次活動成功連結了瑞典的專業技術、法國的國際夥伴與臺灣的在地實踐。透過「探究、實作、發表」的歷程，學生不僅提升了英語溝通自信，更重要的是培養了跨文化的團隊合作能力。