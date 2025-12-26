跨國勞動力延攬中心揭牌 115年起開放雇主申請

（中央社記者吳欣紜台北26日電）解決缺工，政府明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，擴大專案選工。勞動部長洪申翰今天說，受預算案影響，延攬中心先以任務編組進行，但雇主元旦起就可申請。

勞動部舉辦「保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工」記者會，宣導明年將上路的新制。

其中，在「解缺工」部分，政府預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，擴大專案選工，缺工的旅宿業與商港碼頭業者，未來只要先替本國勞工加薪新台幣2000元，就可聘用外國技術人力。

不過，由於海外延攬中心預算編列在115年公務預算中，洪申翰今天表示，跨國勞動力延攬中心已經揭牌，但因為是新計畫，預算案還未通過，所以總預算案通過前會先用任務編組方式進行，也希望115年總預算案可以及早審議通過，讓整體政策落實。

洪申翰說，明年元旦後，廠商就可以來申請，明年也會將海外據點人力調派出去，但因為外國技術人力引進還有些行政程序要走，可能不是第1季就有人會進來，「還需要一定的時間」。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉表示，從海外引進外國技術人力，是與當地政府以國對國方式對接、不會透過仲介，可少掉海外仲介費負擔，至於關於機票、健檢、簽證費用等，這部分原則是由國內雇主支應。

洪申翰說，近期會與產業端規劃相關說明會，讓旅宿、商港碼頭業者了解相關規範。（編輯：管中維）1141226