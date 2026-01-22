跨國勞動力新制元旦上路 重點一次看

勞動部推動「跨國勞動力精進方案」於115年1月1日正式上路／嘉義縣府提供





為因應產業人力需求並兼顧本國勞工薪資成長，勞動部推動「跨國勞動力精進方案」，相關制度已於115年1月1日正式上路，透過優化外國技術人力管理、強化製造業加薪誘因及鬆綁相關規範，協助企業補充人力，同時促進國人就業與薪資提升。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處指出，本次方案重點之一為優化外國技術人力制度，中央另訂「外國技術人力工作資格及許可管理辦法」，將原「中階技術人力」制度調整為「外國技術人力」，並與現行移工制度分軌管理，使相關資格、聘僱及管理規範更為明確，未來外國技術人力除可由在臺移工轉任外，亦可直接自海外引進，有助於補足縣內製造業及服務產業之人力需求。

方案同步放寬外國技術人力工作類別，新增陪伴照顧、旅宿服務及商港物流等項目，因應高齡化社會趨勢及地方產業人力缺口，提升整體勞動力調度彈性，亦放寬外國技術人力生活管理及健康檢查規定，減輕雇主與勞工雙方行政負擔。

此外，為鼓勵企業為本國勞工加薪，製造業雇主若替本國勞工加薪，除原有核配名額外，得依加薪人數額外增加移工聘僱名額，每加薪一名本國勞工即可增加一名移工名額，最高可增加至原核配名額的10%，整體核配上限亦由40%提高至45%，落實「加薪留才、合理補充人力」政策目標。

勞青處長陳奕翰表示，此措施有助於兼顧企業用人需求與本國勞工薪資條件提升，亦增加外國人留臺工作意願。勞青處將持續加強宣導相關規定，並輔導事業單位依法聘僱、落實勞動條件，確保本國及外國勞工勞動權益，共同打造穩定、公平且永續勞動環境。



