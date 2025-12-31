跨國勞動力方案 製造業本勞加薪增移工名額

▲製造業加薪本國勞工增給移工名額、擴大外國技術人力來源可自海外引進及鬆綁留用限制等措施。（示意圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 勞動部為因應少子化、高齡化所帶來的勞動力結構挑戰，勞動部推動「跨國勞動力精進方案」，將於2026年元旦起實施，其中包括，透過製造業加薪本國勞工增給移工名額、擴大外國技術人力來源可自海外引進及鬆綁留用限制等措施。

勞動部說明， 在外國技術人力制度上，原「中階技術人力」調整名稱為「外國技術人力」。除原本在台工作滿6年的資深移工及具副學士以上學位之僑外生外，進一步開放由海外直接引進，擴大人才來源。技術工作業別亦同步放寬，除原有製造業、營造業、農業、看護、漁撈、雙語翻譯及廚師等職類外，新增「多元陪伴照顧服務技術工作」，及可自海外引進「旅宿技術人力」及「商港碼頭技術人力」，以回應產業實際需求。

本次開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進。雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

勞動部說明，本次法規修正將同時鬆綁技術人力生活照顧管理及住宿、健康檢查等規範，外國技術人力可自主安排居住場所，讓外國技術人力能有更多自主生活空間，以提升勞動權益，未來雇主在生活照顧管理上由義務照顧責任轉變為勞雇雙方合意協調。

另針對已在台逾3年之外國技術人力將適度減少健康檢查頻率，僅需於每次申請聘僱時完成聘僱時健檢即可，本次放寬免除聘期內定期健檢規定，惟外國技術人力如從事家庭看護技術工作及多元陪伴照顧技術工作者，仍需每3年定期進行胸部X光肺結核及身體檢查。

勞動部指出，為了讓製造業補足基層人力需求，暨兼顧本國勞工薪資條件提升，新增製造業移工附加名額核配機制。在既有3K5級制（10%至35%）及Extra制（附加就業安定費提高5%至20%，上限40%）規定下，製造業雇主為其聘僱全時工作之本國籍勞工加薪，每加薪一位本國勞工即可在現有核配名額外多聘一位移工，最高額外增加勞保投保人數10%，總上限由原本40%提升至45%。

製造業雇主得將符合轉任技術人力條件之資深移工全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力。惟移工、外國技術人力及外國專業人才合計仍不得超過總員工50%，以維持人力結構平衡。

