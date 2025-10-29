跨國勞動力精進方案明年上路 改善產業缺工問題

記者吳典叡／臺北報導

勞動部今（30）日在行政院會提出「跨國勞動力精進方案」報告。勞動部表示，為改善產業反映勞動力不足的缺工及國人低薪等問題，提出國家整體勞動政策，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等原則下，規劃4大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題，預計115年上路。

勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，導致各產業紛紛反映勞動力不足。勞動部積極進行跨部會協商，合作推動4大方案，在穩定國人就業的前提下，積極補充產業所需勞動力，同時強化政府效能確保人力素質穩定提升。

勞動部表示，4大方案在「製造業加薪本國勞工增加移工名額」方面，規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作的本國籍勞工加薪，每加薪1位本國勞工，就在3K5級制核配名額外多1位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數1成。

在「放寬外國技術人力留用上限」方面，勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工5成。

對於「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」方面，勞動部開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪1位本國勞工就多1位外國技術人力名額，最高不得逾其勞保投保人數1成。

此外，在「強化政府效能」方面，面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱。