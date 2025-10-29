跨國勞動力精進方案明年上路 改善產業缺工問題
記者吳典叡／臺北報導
勞動部今（30）日在行政院會提出「跨國勞動力精進方案」報告。勞動部表示，為改善產業反映勞動力不足的缺工及國人低薪等問題，提出國家整體勞動政策，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等原則下，規劃4大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題，預計115年上路。
勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，導致各產業紛紛反映勞動力不足。勞動部積極進行跨部會協商，合作推動4大方案，在穩定國人就業的前提下，積極補充產業所需勞動力，同時強化政府效能確保人力素質穩定提升。
勞動部表示，4大方案在「製造業加薪本國勞工增加移工名額」方面，規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作的本國籍勞工加薪，每加薪1位本國勞工，就在3K5級制核配名額外多1位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數1成。
在「放寬外國技術人力留用上限」方面，勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工5成。
對於「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」方面，勞動部開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪1位本國勞工就多1位外國技術人力名額，最高不得逾其勞保投保人數1成。
此外，在「強化政府效能」方面，面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱。
其他人也在看
政院拍板： 開放旅宿、碼頭外國技術人力
行政院會今（30）天拍板「跨國勞動力精進方案」報告，勞動部表示，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下規劃四大方案，其中包含開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，預計明年上路。中時新聞網 ・ 10 小時前
行政院拍板「跨國勞動力精進方案」 開放旅宿、商港碼頭業聘僱中階移工
行政院會今（30）日討論通過勞動部提出的「跨國勞動力精進方案」報告，勞動部表示，該方案將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。勞動部說明，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪2000元三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
川習會前川普一句「台灣就是台灣」震撼北京！汪浩指「印太新秩序」的戰略紅線：台海安全是自由世界的共同底線
汪浩指出，「從川普到高市、盧比歐，三人形成明確共識：台海安全是自由世界的共同底線」...放言 Fount Media ・ 12 小時前
政院推跨國勞動力新制 本勞加薪2千可增聘移工
行政院將於明日正式公布跨國勞動力精進方案，推出「本勞加薪增額開放」新制度。企業每為一位本國勞工加薪2千元，即可增聘一名移工，但移工總占比上限調整為45%。政府同時規劃設立跨國勞動力延攬中心，預估未來4年將有20萬本國勞工受惠。中天新聞網 ・ 1 天前
9行業無薪假薪資差額補貼 勞工可自行線上申辦
（中央社記者吳欣紜台北29日電）美國關稅政策衝擊國內9行業勞工，勞動部祭出僱用安定措施，勞動力發展署今天表示，減班休息勞工除了透過雇主申請外，也可自行線上申辦獲得薪資差額補貼，穩定生計。中央社 ・ 1 天前
明年4月訪中 川普：美中達成貿易協議將很快簽署 未談台灣議題
美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平睽違6年的會面今天(30日)落幕，川普會後指出，已經達成了貿易協議，並且很快就會簽署，但並未透露更多細節。此外，川普也表示會談中從未提到台灣。 川普在空軍一號上被記者問到，是否在會談中提到台灣議題，川普表示：「從未被提起。這實際上沒有被討論到。」 川普也被記者問到他認為多久可以簽署協議，川普回覆：「我認為相當快，我們有太多重大的障礙。」 川普隨後以更為堅定語氣宣稱：「我們達成一項協議。現在，每年我們將重新談判這項協議，但我認為這項協議將持續很長一段時間。」川普說：「這是一項一年協議，我們將在一年後延長它。」 此外，川普提到，美中雙方已同意，川普將在明年4月訪問中國，習近平隨後也將訪問美國，地點可能是佛羅里達州或華府。(編輯：許嘉芫)中央廣播電台 ・ 10 小時前
9行業無薪假勞工 薪資差額補貼可自行線上申請
根據勞動部統計，截至10月16日，已有432家、8543人實施減班休息（無薪假），9大行業的勞工，已提供「強化版僱用安定措施」，提供薪資差額補貼，勞工可由雇主代為申請，也可自行提出申請，最簡便的申請方式，就是至「台灣就業通」網站線上申辦，只要3步驟就可隨時輕鬆完成。自由時報 ・ 1 天前
9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼 勞動部：最高補助70%
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 受國際經濟局勢和美國關稅壓力影響，國內企業自114年起廣泛實施「減班休息」（無薪假）。勞動部已啟動「僱用安定措施」，透過現金補貼協助減班勞工，彌補收入損失，保障基本生活，同時支持企業在逆境中維持勞雇關係穩定，共同為未來市場復甦做準備。勞動部勞動力發展署今（29）日表示，9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，透過線上申...匯流新聞網 ・ 1 天前
勞工退休金目標2665萬元！求職網揭平價版「639萬元」就夠
「該存多少退休金才能安心退休？」，成為許多勞工心中的疑問。求職網調查指出，平均勞工預估退休金應達2,665萬元，然而目前達成率僅不到三成。專家則認為，若以平均每人月消費支出推算，其實平價版退休金僅需639萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 17 小時前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 14 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 10 小時前