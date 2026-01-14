跨國合作拘捕太子集團創辦人 柬埔寨矢言持續打擊電詐

柬埔寨外交部長巴速坤(Prak Sokhonn)今天(14日)表示，柬埔寨逮捕涉詐騙活動的太子集團控股(Prince Holding Group)董事長陳志，並將他引渡至中國，並非這個東南亞國家打擊跨境犯罪行動的終點。

陳志上週在一場突襲行動中被捕，被視為一項關鍵突破；在此之前，國際間打擊詐騙的行動一直相當分散。這些行動鎖定的是由東南亞犯罪集團運作、結構複雜的詐騙網絡，非法獲利高達數十億美元。

陳志遭到多國制裁，並被美國以電信詐欺與洗錢罪名起訴。在中國與柬埔寨聯合調查後，陳志被引渡回中國，但相關細節尚未公開。

巴速坤在首都金邊接受罕見專訪時表示：「這是一場持續的戰鬥，我們已經制定相關措施與步驟，以杜絕此類犯罪。」

巴速坤告訴路透社，柬埔寨一向堅定打擊跨國犯罪，尤其是運用新科技的犯罪行為，例如線上詐騙集團。

他補充說：「陳志被逮並引渡至中國，正反映出柬埔寨打擊犯罪的堅定承諾，而且這並非這場戰鬥的終點。」

他未透露針對陳志的調查細節，但表示，與北京的全面合作早在幾個月前展開。

年近40歲、行事低調的億萬富豪陳志出生於中國，是總部設於柬埔寨的「太子集團」創辦人兼董事長，該集團在全球擁有數十家表面上合法的企業。

但美國當局指出，這些企業實際上是「史上最大投資詐騙行動之一」的掩護工具。太子集團去年表示，針對陳志的相關指控毫無根據。

香港、新加坡與台灣已凍結與太子集團相關的上億美元資產，英國與南韓也已對其實施制裁。

美國檢方在去年查扣約150億美元、與陳志有關的比特幣資產，而柬埔寨也已清算他所創立的太子銀行(Prince Bank)。

目前尚不清楚陳志在中國將面臨哪些指控。中國於2020年成立專案小組調查太子集團。中國國營電視台上週播出的畫面顯示，戴著手銬與頭罩的陳志被押解至北京。

中國媒體表示，陳志因詐欺與經營非法賭場遭通緝，並形容他是「重大跨國賭博與詐騙犯罪集團的首腦」。

巴速坤表示，柬埔寨在跨國犯罪議題上，與美國、中國、南韓，以及鄰國越南與泰國保持「非常密切的合作」。

巴速坤在談及導致陳志被引渡的相關行動時補充說：「這是長期調查的成果。」

他並指出，「陳志曾持有柬埔寨國籍，但我們調查後發現，他的柬埔寨國籍並非合法取得，並且他同時是中國公民…因此我們決定將他引渡至中國。」(編輯：沈鎮江)