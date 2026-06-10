跨國善舉暖巴西冬夜 駐聖保羅處長朱怡靜出席 (圖)
巴西台灣僑社9日於聖保羅市客家大樓舉辦2026年「寒冬送暖」捐贈毛毯行動，駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜（左）與駐聖保羅巴拉圭總領事阿瓦洛斯（右）共襄盛舉，展現跨國人道關懷的溫暖力量。
中央社記者唐雅陵聖保羅攝 115年6月10日
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