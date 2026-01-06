跨國延攬！澤倫斯基宣布 任命加拿大前副總理方慧蘭為經濟發展顧問

2024年12月11日，即將離任的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭在國會發表演說。美聯社資料照片



烏克蘭總統澤倫斯基5日宣布，將任命加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）擔任他的經濟發展顧問。方慧蘭表示將辭去國會下議院議員職務。

路透社報導，澤倫斯基在X平台推文說：「烏克蘭需要強化內部韌性，這不僅是為了在外交上能盡速取得成果時利於烏克蘭復甦，也是為了在因夥伴延誤而導致戰爭拖長時，能強化我們的國防。」

澤倫斯基還表示，方慧蘭在吸引投資方面具有經驗。

57歲的方慧蘭，母親是烏克蘭人，她在2019年至2024年間擔任加拿大副總理、2020至2024年間擔任財政部長。加拿大總理杜魯道去年1月初宣布辭去自由黨黨魁及總理後，方慧蘭宣布參選黨魁，但敗給前央行總裁卡尼。

方慧蘭目前仍是加拿大國會議員，亦是支持向基輔當局提供援助的國際主要倡議者。

她表示將在未來幾週內辭去國會議員，以及去年9月才接任的渥太華駐烏克蘭特使職務。

方慧蘭在X平台發表聲明稱：「烏克蘭處於當前全球民主之戰的最前線，我很高興能有這個以無給職的身分，擔任經濟顧問作出貢獻的機會。」

方慧蘭辭去國會議員後，卡尼必須為這個空缺席次舉行補選。

雖然加拿大執政黨自由黨目前在下議院僅差一席即可達到多數，但在去年11月憑藉在野黨的協助，在一場關鍵的信任投票中過關。

民調顯示，如果現在再次舉行投票，去年4月贏得大選的自由黨極有可能保住政權。

