跨國強強聯手！越南FPT攜手泰國卜蜂 導入AI技術打造智慧農業
越南科技巨擘FPT與泰國卜蜂集團（CPF）宣布展開戰略合作，於河內啟動六項AI轉型計畫。這項合作旨在將人工智慧導入「飼料-農場-食品」供應鏈，透過智慧監控與數位管理，提升生產效率並確保食品安全。
越南IT龍頭FPT與泰國卜蜂集團（CPF）於2026年6月8日在河內舉行啟動儀式，由泰國總理 Anutin Charnvirakul 親自見證。雙方將共同推動六大優先AI計畫，範圍涵蓋員工AI培訓、家畜疾病諮詢系統、農場智慧監控攝影機、原物料品質檢測、數位飼料配方管理及經銷商銷售管理方案。
FPT將利用其端對端AI平台「FleziPT」以及全球超過3萬名工程師的技術實力，協助卜蜂集團從數據基礎建設開始，逐步將AI嵌入核心業務。FPT泰國與台灣區執行長 Levi Nguyen 表示，AI在農業數位轉型中扮演核心角色，能實現更具預測性與自主性的運作，提升決策品質並帶動永續成長。
卜蜂集團在越南深耕超過33年，此次合作展現了兩大企業結合技術與產業知識的具體價值。卜蜂越南副董事長 Montri Suwanposri 指出，透過AI優化「從農場到餐桌」的整合價值鏈，不僅能強化食品安全，更能提升大眾生活品質。這項合作也象徵泰越兩國在科技創新與經濟發展上的緊密連結。
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