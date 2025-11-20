跨國愛情懸疑片《解碼》首映好評炸裂 大馬女導演盼拍出人性「第二層真實」

電影《解碼 Ten Chances》於11⽉18⽇在台北⼤直美麗華影城舉⾏千⼈⾸映禮。（陳孝志提供）

愛情懸疑犯罪電影《解碼 Ten Chances》於11⽉18⽇在台北⼤直美麗華影城舉⾏千⼈⾸映禮，現場座無虛席，眾多媒體、影視圈⼈⼠、影評⼈、企業主與粉絲搶先觀賞。映後好評全⾯炸裂，本片將於11⽉21⽇全台正式上映，並在12⽉4⽇於馬來⻄亞接⼒上映。

導演兼編劇周學立在首映時分享：「這部片告訴大家最後的真相，其實是提醒每個人心中都可能藏著那道『解不開的題』。」《解碼》的創作核心從一開始就不只是愛情、犯罪和懸疑，而是想揭示人在面對金錢、愛情、友情、親情的選擇時，所展現出的貪婪、偽善與掙扎的「第二層真實」。「我想拍的，是每個角色為什麼會走到今天這一步？有些事往往不是單純的壞，而是環境、欲望和無奈的交錯。

做為馬來西亞的女導演，她也談到本片跨國拍攝的挑戰與意義：「《解碼》集合了馬來西亞與台灣的團隊合作，我希望透過這部片讓觀眾看到：亞洲電影能更深，也能更直面人性。」

她最後感性表示：「謝謝所有演員將角色演活了出來，把人性的貪婪、與假面的偽善，以及真情交錯的心理迷局呈現給觀眾，讓《解碼》不只是電影，更是一段真實的人生旅程。」

28歲的葛兆恩在電影中迎來演藝生涯重⼤轉折，不但挑戰與本⼈反差極⼤的⿊暗⾓⾊，更包辦為主題曲作詞作曲〈1 to 10〉的創作和演唱，並邀請姊姊葛宸⽻配唱獻聲。｢從1數到10，是尋找真相的倒數。｣葛兆恩說，希望觀眾能從旋律感受到⾓⾊背後的⼈性密碼 。

