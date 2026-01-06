跨國戀7年修成正果？台男婚後生病 越妻得知秒斷聯拒來台慘被休

社會中心／桃園報導

男子婚後生病需人照料，但其越南妻卻秒「人間蒸發」，讓男子心痛提離婚。（示意圖，非當事者／pexels）

桃園一名男子與越南籍女子相戀多年，終於在2024年修成正果登記結婚。豈料該男婚後不久身體出現狀況，越籍妻子得知其生病後，竟拒絕來台共同生活，甚至對丈夫不聞不問、全面斷絕聯繫。男子苦等無果，認為遭惡意遺棄訴請離婚。法院審理後，認定女方行為已構成惡意遺棄，判准2人離婚。

判決書指出，男子與該名越南籍女子早在2017、2018年間便已相識，2人經過長達6、7年的愛情長跑，決定共結連理。雙方先於2024年5月4日在越南完成結婚登記，隨後於同年9月30日在台灣辦理登記。依據雙方約定，越妻應在手續完成後來台與陳男同住，共組家庭。

廣告 廣告

然而，造化弄人，男子在婚後數月身體健康亮起紅燈，急需治療與照顧。豈料遠在越南的妻子得知老公生病後，態度180度大轉變，不僅反悔不願來台履行同居義務，更刻意切斷所有聯繫管道，對丈夫的病情完全不聞不問。人夫在病痛與心碎的雙重打擊下，認為這段婚姻已名存實亡，憤而向法院訴請離婚。

法院審理期間，經調查入出境資料，確認該名越籍女子婚後確實從未入境台灣。法院也向其越南住所寄發開庭通知與起訴狀繕本，確認女方已收受文件，但她無正當理由未到庭辯論，也未提出任何書狀說明。法官審酌後認為，夫妻負有同居義務，女方得知丈夫生病後拒絕來台且斷聯，客觀上違背同居義務，主觀上亦有拒絕同居之意，顯係「惡意遺棄」且在繼續狀態中。

最終，法院依據《民法》第1052條第1項第5款規定，認定男子訴請離婚有理，判決准許雙方離婚，訴訟費用由被告負擔，結束這段有名無實的跨國婚姻。

更多三立新聞網報導

新家必備家電非洗碗機？網推浴室裝「這台」超神…內行揭1隱藏陷阱

阿姨結帳不刷載具突喊「88888」背後真相曝光惹哭網友：最美的新年禮物

外遇最噁的不是床照！律師見「廟宇上香照」秒反胃：比肉體出軌更絕望

竹科女偷吃「窩邊草」傳露骨訊：摸到內衣！婚外情曝竟秒拋家棄子提離婚

