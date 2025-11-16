跨國扒竊集團再度踢鐵板 台灣檢警聯手24小時猛追擒獲守護觀光

記者黃秋儒／新北報導

一名日籍旅客14日傍晚在九份阿妹茶樓附近發現皮夾離奇失蹤，當時遊客眾多，他立即報警求助。瑞芳警分局獲報後啟動快速處理機制，結合旅客提供的資訊，並以既有查證流程迅速研判嫌疑方向。

瑞芳警分局指出，專案人員透過多來源情資交叉比對，以及豐富的辦案經驗，逐步鎖定兩名東亞籍女子（1983年生、1975年生）的可疑動向。經整理相關案件紀錄後，發現二人疑涉自今年8月以來在各大觀光景點的多起扒竊事件。偵查隊立即彙整證據報請基隆地檢署指揮偵辦，檢方隨即核發拘票，由警方啟動積極查緝拘捕行動。

廣告 廣告

瑞芳警分局提到，15日晚間，專案小組在瑞芳區市下巷精準掌握兩名竊盜嫌犯行蹤，隨即展開拘捕行動。整個過程部署嚴密、執行果斷，警方以流暢迅速的動作將兩名嫌犯順利拘提到案，成功阻斷持續犯案的可能性，也讓近期受困擾的扒竊情況獲得有效遏止。

瑞芳警分局提供

瑞芳警分局表示，從旅客報案、情資蒐整到專案佈線，檢警以緊密合作與快速行動，在24小時內迅速破案，再次展現打擊跨境犯罪的決心。九份為國際觀光重點區域，治安品質攸關形象與遊客安全。警方長期透過整合各式情報來源、加強勤務配置、提升應變效率，再加上檢警緊密合作與縝密的偵查流程，使本案得以迅速突破。

瑞芳警方呼籲，年關將近，遊客增加，民眾應提高警覺、留意財物；如遇可疑情況請立即撥打110。瑞芳警分局將持續與基隆地檢署合作，以最堅定的力量捍衛治安，守護每位遊客與市民的平安。