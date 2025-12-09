跨國技術對話與旅遊合作新契機 阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹線

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】阿里山林業鐵路與澳洲之字形鐵路皆擁有百年歷史，並因擁有極特別的「之字形」路線而聞名，雙方於12/9日在阿里山林鐵北門驛締結為姊妹鐵路，不僅見證了臺澳雙方以智慧克服地形限制、與山林共生的精神，更是將阿里山林業鐵路的國際合作網絡首度擴展至大洋洲，為全球遺產鐵路保存與永續樹立新里程碑；本次締結，也讓阿里山林鐵的國際姊妹鐵路夥伴網絡擴增為日本、瑞士、印度、英國、斯洛伐、澳洲等6國10條鐵路，開啟了國際交流新篇章。

林業保育署林華慶署長致贈澳洲之字形鐵路締結禮品。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

阿里山林鐵於2023年疫情趨緩後，重啟國際交流，首站前往澳洲新南威爾斯州藍山國家公園的之字形鐵路，澳洲之字形鐵路原本是為了運輸旅客及礦產物資而建設，與阿里山林鐵皆從早期產業運輸轉型為今日兼具觀光與文資保存的遺產鐵路；兩條鐵路也同樣經歷過自然災害的考驗；阿里山林鐵在莫拉克風災後受創嚴重、澳洲之字形鐵路則在野火與洪水損毀後由志工們逐步修復，雙方皆在近三年內完成全線復駛，展現保存文化遺產的韌性與決心；在過去兩年也藉由雙方互訪，從營運、蒸汽機車維護、山區運行安全與志工制度為起點，並促成澳方鐵路志工參訪阿里山林鐵，逐步累積雙邊信任與價值認同，奠基共識，使締結姊妹鐵路水到渠成。

洲之字形鐵路致贈林業保育署締結禮品。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處王昭堡處長，熱情歡迎跨洋來臺之字形鐵路與阿里山林鐵締結姊妹鐵路，提及今年10月派出兩位同仁前往澳洲交流，之字形鐵路團隊不僅熱情接待，更毫無保留地分享駕駛與維修經驗，是趟收穫豐富、受益匪淺的學習之旅，也為雙方未來的合作奠定了更堅實的基礎，期盼象徵友誼的列車能從北門驛車站啟動，讓兩鐵路未來合作走的更遠。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處王昭堡處長。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

農業部林業及自然保育署署長林華慶表示，Zig Zag Railway在蒸汽機車的運行與維護方面經驗豐富，去年他們分享完整的操作與保養建議手冊，協助我們提升Shay 21號蒸汽機車的維護，今天的締盟不僅象徵友好，更是未來多面向交流的開始。雙方將在鐵道經營、運營管理、行銷推廣等領域展開合作，而首項目標，就是讓Shay-21蒸汽火車能重返山地線。同時，也非常感謝嘉義市政府的長期協助，合作推動保存全世界珍貴的鐵路文化的遺產，而且讓它持續的發光發熱。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

嘉義市長黃敏惠指出，今日締結姊妹鐵路不僅是對我們鐵道文化的見證，更是對我們共同歷史與未來的承諾。阿里山林業鐵道對嘉義市的發展影響深遠，不僅是鐵道的發展，更是城市建設與文化發展的基石，市內仍保有6000多棟老房子，見證了阿里山鐵道帶來的深厚木業文化。在嘉義市建城 321 年的歷史中，阿里山鐵道扮演了絕對重要的角色，對城市的歷史、文化、建築與生活影響至深。也期待未來嘉義市能在這樣的交流中，與更多國家的鐵道文化建立更深的聯繫，進行更多教育、文化以及產業上的交流與合作。

以象徵鐵道連結與友誼長存的「釘下道釘」儀式。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

之字形鐵路執行長Daniel Zolfel表示，很興奮可以見證阿里山林鐵與之字形鐵路共同開啟新篇章，雙方會進行歷史分享、記憶分享彼此的韌性與技術，未來期待以「技術與文化雙軌並進」為合作主軸，推動蒸汽機車維修與鍋爐技術交流與文化資產的保存維護，共同行銷互惠聯票及開發紀念品等。

澳洲之字形鐵路來賓查看21號蒸汽火車。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

今日出席活動的嘉義市議員陳家平也表示，阿里山林業鐵路不僅是台灣珍貴的文化遺產，其獨特的登山工法與歷史意義更是享譽國際，此次與同樣具有百年歷史、以艱難的之字型路線著稱的澳洲之字型鐵路結盟，象徵著雙方在鐵道技術與文化觀光上的深度交流與合作；今天姐妹鐵路的締結將有助於提升阿里山林鐵的國際能見度，並共同推動全球林業鐵道文化的保存與永續發展，為兩地的觀光帶來新的契機。期待未來能有更多實質交流，讓兩條百年鐵路的歷史光輝持續閃耀。