跨國教育的心靈對話 慈大附小參訪美國Bret Harte School

慈大附中國小部美國校際交流團於2026年01月29日前往舊金山 Bret Harte Elementary School，兩校師生展開一場深刻且動人的跨國教育對話。慈小13位同學除了入班上課外，更透過飲食體驗多國文化。另外，兩校師長亦進行專題分享交流，共同探討如何透過教育培養孩子內在的素養與穩定情緒的力量。陪同參與的慈濟北加州分會、舊金山支會師兄師姐也同步見證到這溫馨又真誠的跨國友誼！

慈大附中廖逸貞校長表示，感恩北加州慈濟志工深根「幸福校園計畫」超過16年，推動大愛感恩的人文深受Bret Harte Elementary School校長Jeremy Hilinski的認同、肯定，也因此促成了2025年來台締結姐妹校的因緣，成為慈大附中第33所姐妹校。此次國小部師生回訪，代表姊妹校之間更緊密的交流互動，彼此共學共善，尊重多元文化，開拓視野，達成共好的目標。

走進公立學校：從多元體驗到西班牙語挑戰

Bret Harte Elementary School是慈小在美國的姊妹校中唯一一所公立學校，在歡迎儀式上，不同族裔的學生分別表演拉丁舞、薩摩亞舞蹈及美國街舞，充分展現美國這個民族大熔爐的多元共融。

接著，由八位接待小天使陪伴慈小孩子入班體驗，課程內容豐富且深具在地特色：在美語 SEL 課程中，孩子們學習如何辨識情緒並參與靜心引導，感受內在平靜的力量；在自然科學課中，大家一起探索火山爆發的奧秘；在電腦課上，專注學習打字練習。

特別令孩子們新奇的是，他們還參與了充滿挑戰的西班牙語課程。在入班過程中，慈小孩子敏銳地觀察到 Bret Harte是以英語與西班牙語為主要教學語言，學生族群與家長社經背景更顯多元。這份對「微型社會」的觀察，讓孩子們深刻感受到美國文化的豐富層次與公共教育的包容性。

Jeremy Hilinski校長是柏克萊大學教育博士，也是美食達人。他表示，來到美國就要有國際觀，用吃體驗不同的文化。因此，除了課堂上的文化衝擊，Jeremy校長更安排了「味蕾旅行」，從早餐的美式漢堡甜甜圈，到午餐嘗試薩爾瓦多國民美食 Pupusa，感受玉米麵糰與高麗菜內餡交織的異國風味；晚餐則在慈濟會所與師姑伯、Bret Harte接待天使們共享驚喜的「印度披薩」。一整天充滿了新奇感，這份對不同族群背景的親身體認，正是國際交流中最寶貴的一課！

兩校校長對談：從 SEL 情緒覺察到全人教育的深度交流

除了學生的共學，教師交流也是重要的環節。在交流會中，兩校校長進行了精彩的主題分享。廖逸貞校長首先介紹以「感恩、尊重、愛」為核心的人文課程架構，各年級主軸縱向串聯，將人文精神扎根於孩子心中。接著再以二年級「寶貝感恩禮」課程為例，分享如何透過課程，帶領孩子們實際體認與行動來表達對父母的感恩。Jeremy校長則分享該校如何實踐SEL社會情緒學習，透過老師引導靜心的方式，幫助孩子在紛擾的環境中了解自我情緒，這種強調內在覺察的理念，與慈濟的人文教育目標不謀而合。

大愛守護：感恩舊金山支會慈濟家人的無私奉獻

廖逸貞校長表示，此次跨校交流能如此順利圓滿，全有賴慈濟舊金山支會師兄、師姊們的全力協助。從初期的聯繫對接、行程規劃，到交流活動的各項支援，師兄姊們的志工精神成為教育現場最動人的風景。Jeremy 校長也特別公開表達對慈濟家人的由衷感恩，認為這份來自社區的大愛，為學生樹立了服務社會的最佳典範。

教育扎根，情誼長存

這場跨國交流不僅是知識的傳遞，更是東西方心靈教育的交會。慈小孩子帶著對多元背景的尊重與好奇，在 Bret Harte Elementary School 留下了美好的足跡。雙方期待未來持續攜手，讓愛與情緒素養成為孩子走向世界時，心中最穩定、最堅實的力量。

撰文／邱奕玫、王佩茹；攝影／邱奕玫、王佩茹