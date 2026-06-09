跨國文化比較課 新住民老師變身最美「文化擺渡人」

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高雄市鳳鳴國小八日舉辦一場別開生面的新住民教案撰寫課程成果驗收，由高雄市新住民輔導團團員所帶領的社群課程，多位優秀的新住民教學支援老師-羅麗莉、武錦紅、武綺綿、畢麗珍及阮氏紅玉，首度展現她們將「數位科技」與「多元文化」深度融合的跨界教學實力。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，這場成果展徹底顛覆了傳統講授式的語文課，老師們熟練地操作最新科技，將越南的字母、道地美食、風景、貨幣與旅行等生活文化，巧妙轉化為互動式的「Wayground互動遊戲」，課堂瞬間變成綜藝節目現場，孩子們在遊戲的歡笑聲中，不知不覺就將跨國文化內化於心。

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更令人驚豔的是，新住民老師們展現了強大的AI應用能力！她們當場使用AI工具製作精美的簡報，帶領學生進行了一場深度探討-比較台灣的「10/11女孩日」與越南的「10/20婦女節」；該堂課不只流於節慶表面，更直接切入「性別平等」的核心。老師們引導台下的孩子們勇敢說出自己的觀察，討論當面對性別不平等的情境時，內心會產生什麼樣的情緒、又該如何理解與尊重，成功將多元文化課昇華為一堂深刻的生命教育與素養課。

鳳鳴國小校長蘇靜好表示，這幾年高市府大力推動新住民教育，不再只是補助經費，而是真正投注資源「授人以漁」；這次的教案社群，就是為了讓這群擁有語言優勢的教支老師，能夠長出數位與教學設計的雙翼。新住民老師不再只是「教學支援」，她們是台灣走向國際化、推動數位教育最不可或缺的「文化擺渡人」。

除了性平議題，該課程更展現了對地球公民責任的宏觀視野，老師們透過生動的影片與教案設計，帶領孩子橫跨空間與族群。透過越南世界遺產「下龍灣」與台灣「西子灣」的對比，引導孩子思考全球環境保育與經濟平衡的拉鋸；將台灣在地「阿美族豐年祭」與菲律賓原住民「Ati-atihan大型盛宴」進行文化跨海連線，讓孩子驚覺，原來海洋兩端對大自然的感恩與熱情如此相似。

這場成果展圓滿落幕，但這份跨文化的感動與科技教學的火苗，將繼續在校園裡蔓延，滋養著下一代具備更寬廣的世界觀與包容力。