跨國毒梟「藝術燈座加鉛」藏海洛因闖關！市價2億雙獅地球牌曝光 3泰嫌來台接貨全遭逮

專案小組會同財政部關務署開箱。

跨國毒梟將海洛因磚藏在加鉛改造的「藝術燈座」裡闖關入台，外觀毫無異狀、連X光都難以辨識。刑事局接獲情資後提前拆封包裹，果然有52塊、近20公斤的「雙獅地球牌」海洛因，隨後鎖定一對泰籍情侶檔專程飛來領貨，警方在他們拆封包裹、時收網逮捕，總計3人落網，全案市值約2億元的毒品在流入市面前被攔截。

刑事局國際科偵二隊近日接獲情資，指出越南與寮國近日連續查獲以「燈具」名義報關的海洛因走私案。專案小組隨即啟動跨境情資比對，果然發現寄往台灣的包裹也出現相同模式：貨單頻繁更換、申報內容全是家飾燈具，收件人則多為泰籍、越籍人士；再加上大數據分析資料完全吻合，讓警方確信背後隱藏著跨境運毒網絡。

運毒集團使用藝術燈飾底座夾藏海洛因。

專案小組報請橋頭地檢署指揮後，於10月23日會同關務署拆封檢查包裹。燈具底座一打開，內部竟可塞入4塊毒品磚。警方逐件清查，總計查獲7件可疑包裹、13座特殊加工的藝術燈座，內藏「雙獅地球牌」海洛因磚共52塊，重達19.875公斤，黑市價值約2億元。

警方追查收貨端時發現，集團反偵查意識極強，不斷更換收件人身分，並將收貨地點分散到各縣市連鎖商店，甚至刻意延後領貨時間，疑似等待上游派人來台親自處理。調閱監視器後，警方鎖定一對專程從泰國飛抵台灣的情侶檔MU姓女子與SI姓男子，兩人11月3日從泰國飛抵台灣後，當天就前往貨運公司提領包裹。

燈座打開後藏有4塊海洛因磚。

總計查獲52塊海洛因磚。翻攝畫面

依照原規畫，這批包裹應於10月25日前後被領取。但警方已事先以等重物品掉包，並全程監控真正的毒品包裹行蹤。情侶將包裹領出後帶往高雄岡山旅館開箱，發現內容物異常後，立刻落荒而逃，但被埋伏在旅館外的專案小組逮捕。

情侶落網後，警方啟動「延宕策略」，讓集團誤以為包裹仍在物流過程中、情侶順利取貨。毒梟隨後派出白牌車司機前往汽車旅館送貨，但車輛輾轉送往台中多處，卻始終沒有人敢出面領貨。

同時，警方拘提原始的收件人、居住在高雄的外籍移工 JIN 姓女子，其手機內確實存有多筆與包裹相關的指示訊息，形成完整證據鏈。全案共計3人遭到逮捕。

值得注意的是，該批燈座經特殊加工，底部加裝一層鉛片，使X光檢查不易辨識異狀。警方指出，若非台灣與越南之間即時交換情資，這批近20公斤的海洛因恐難以在入境前被查獲。

全案依《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦，兩名泰籍主嫌MU女與SI男均已遭法院裁定羈押禁見。



