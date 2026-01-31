跨國毛毯送暖任務 匯聚全球慈濟的愛

2024年12月，戰火平息的敘利亞仍滿目瘡痍，伊德利卜(Idlib)鄉間許多家庭缺衣少暖，寒冬中艱難度日。 去年10月底，伊德利卜省政府在冬季來臨前提出求助，希望能提供毛毯。慈濟啟動跨國人道援助，歷經兩個半月協調與通關，將4000條毛毯自土耳其運入敘利亞，發放給2064戶、9529人， 從需求提出、內部決策、跨國核可、邊境通關到實地發放，整個行動歷時兩個半月，橫跨台灣、土耳其與敘利亞三地協力完成，為寒冬中的弱勢家庭送上及時溫暖。

寒冬夜晚氣溫驟降到刺骨的程度，敘利亞鄉間，許多家庭仍裹著薄衣入睡，沒有禦寒的衣物，生活在苦難中掙扎。

慈濟志工 艾哈邁德：「那裡的人們多半穿著接近夏季衣服，沒有鞋子 也沒有合適的冬衣，儘管如此 我們始終努力，走在援助的正確道路，為他們提供援助。」

就在最難熬的時刻，慈濟展開送暖行動:1月7日，兩台卡車在土耳其的倉庫裝載4000條毛毯；1月9日，完成約1,200公里長途跋涉，進入敘利亞；1月12日、13日，志工依社會局提供的名單，合作發放，幫助2064戶、9529人，及時為最弱勢的家庭擋下凜冽寒風。

滿納海國際學校校長 穆尼爾：「起初我以為這些毯子，只不過是一塊用來禦寒的布料，但當我看到受助者們裹著毯子，緊緊抱著它們時，我感覺到這些毯子，給了他們溫暖和安全感，彷彿整個世界都在擁抱和保護他們。」

慈濟志工 胡光中：「很希望這次在當地， 能夠收到這四千條毛毯的每一個人，他們晚上睡覺的時候，都能夠感覺到溫暖，這個溫暖來自於全世界的慈濟人，給他的溫暖 這個溫暖， 雖然這些慈濟人不認識他，但是他們願意，在這個寒冷的冬天的時候，能夠給他們一些幫助，讓他們得到愛 得到關懷。」

對許多家庭而言，這是一分可以撐過寒冬的安心，從遠方來的援助，提早運作歷時兩個半月，及時帶來溫暖與希望。

