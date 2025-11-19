南部中心／謝耀德、曾虹雯 高雄市報導

鴨哥在高雄買了兩層商辦空間，一層打造成私人招待所，一層就用來開設洗錢水水房，將轉入泰國和越南人頭帳戶的黑錢，串接自行開發專用的第三方收款系統，洗成合法金錢，一年下來成功洗錢53億。專案小組為了蒐集犯罪證據，除了得克服語言障礙，還要一條條比對金流。

跨國洗錢集團藏身高雄 「鴨哥」一年成功洗錢53億

私人招待所幕後老闆是洗錢案主嫌鴨哥（圖／警方提供）時尚燈飾和氣派沙發的豪華的包廂，用來招待親友和客戶。牆上各種高檔酒類一字排開，另外還會安排酒店小姐服侍，這間私人招待所，幕後老闆就是洗錢案主嫌鴨哥。私人招待所就隱身在高雄苓雅區的商辦大樓，鴨哥一口氣買了兩層，其中一層就用來開設洗錢水房，為了方便作業，甚至還自行開發專用的第三方收款系統。

廣告 廣告

跨國洗錢集團藏身高雄 「鴨哥」一年成功洗錢53億

洗錢水房開發專用的第三方收款系統，將賭資和詐騙款項層層轉帳洗成合法金錢。（圖／民視新聞）詐欺集團和境外博弈網站，會先將黑錢轉入泰國和越南的人頭帳戶，串接洗錢機房專屬第三方系統後，將賭資和詐騙款項層層轉帳洗成合法金錢，一年下來就成功洗錢53億。高雄刑大科技偵查隊隊長林建均說，除了要一一比對，最主要是需要查詢泰國或是越南的帳戶，查詢的時候因為字都看不懂，所以可能還要用到翻譯軟體。

為了蒐集犯罪證據，專案小組除了得克服語言障礙，還要人工逐一比對大量款項，破解洗錢手法和金流，這才成功破獲南部最大洗錢水房，也讓幕後主使鴨哥俯首認罪。





原文出處：跨國洗錢集團藏身高雄 「鴨哥」一年成功洗錢53億

更多民視新聞報導

黃金龐式騙局毀五條人命！ 檢求重判李姓主嫌15年

太子集團日賺破億！議員揭密：靠賄賂中國公安規避查緝

亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕

