跨國洗錢震驚全球！「太子集團」首腦陳志柬埔寨落網 將遭遣送中國受審
國際中心／林昱孜報導
涉及大規模跨國詐騙與洗錢案「太子集團」首腦陳志，在柬埔寨遭到當地警方逮捕，將被遣送回中國，將接受中國相關部門的進一步調查與審判。
據了解，陳志創立「太子集團」雖然集團表面上經營房地產、銀行與旅遊業，但背後卻被指控涉及龐大的非法金流運作。《香港01》報導指出，陳志因涉嫌參與大規模詐騙及洗錢等跨國有組織犯罪，早已成為多國執法單位的頭號目標。
陳志的犯罪版圖觸角遍及全球，美國司法部此前已針對其涉及的犯罪行為正式提起起訴；韓國政府也祭出嚴厲制裁行動，限制其金融活動；泰國當局則出手查封其在泰國境內的相關資產。根據《柬中時報》報導，陳志在柬埔寨落網並被引渡回中國。
