跨國界之愛 異鄉病痛志工暖相伴

在慈濟志工陪伴下，來到精舍道感恩的瑪琳， 2022年從菲律賓來台擔任看護，2023年遭遇車禍，無法繼續工作。菲律賓與台灣兩地志工，用熟悉的語言和實際行動陪伴，不論看診、生活照料或日常補給，讓她重新找到生活的希望。也代替她為母親盡孝，帶著她去看醫生，關心她的生活起居，讓瑪琳能夠放心在台灣接受治療，也發願康復之後，要幫助有困難的人。

菲律賓看護 瑪琳：「我叫瑪琳，謝謝你們自始至終，都在幫助我。」

在慈濟志工陪伴下，來到精舍道感恩。來自菲律賓的瑪琳，2022年在台灣擔任看護，工作不到一年，就發生車禍導致工作停擺，社工與志工團隊積極訪視。慈濟志工 丁芷卿：「在關懷瑪琳小姐上面，我們彼此補位 分工合作，一起協助瑪琳就醫看診，以及日常生活用品上面的，各項需要。」

孤身在台的瑪琳，對未來感到不安。台菲兩地志工，用熟悉的語言，拉近彼此距離，重啟她對生活的希望。菲律賓慈濟志工 陳麗君：「瑪琳沒有放棄希望，她很勇敢，她都不被命運打倒，這分堅強與勇氣，必定能引領她，創造屬於自己理想的生活。」

志工不僅接住瑪琳，更援助遠在菲律賓的母親，代替她為母親盡孝道，帶著她到菲律賓慈濟眼科中心，接受白內障檢查。正在積極治療的瑪琳，對未來許下願望。菲律賓看護 瑪琳：「志工一直在幫忙我，減低我的困境，希望恢復健康後，可以去工作，就可以安心地去幫忙別人。」

「我愛你 證嚴上人。」

證嚴上人開示：「知過去也要努力在現在，也可以傳承予未來，這是我們大家，把我們生命的價值，用在現在 承先傳後，我們把握在現在。」

證嚴上人開示 ：「妳要用心，現在要休息，多看書 祝福妳。」

兩地志工愛的接力，慈濟一路陪伴同行，帶來一加一大於二的力量。

