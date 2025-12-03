跨國研究證實長期PM2.5超過25μg/m³讓運動的健康效益打折
【記者 廖美雅／台中 報導】PM2.5會影響運動的健康效益嗎？由中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文主導的國際計畫，與歐、美、澳及亞洲等地多所頂尖研究機構合作。分析多國超過150萬成年人長達10年的監測數據，證實長期曝露於PM2.5年平均濃度高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，會顯著削弱，甚至抵消運動帶來的健康效益。
▲興大校長詹富智出席記者會致詞。
此項成果為國際間首次運用多重方法找出PM2.5濃度臨界點與運動健康效益關聯的跨國大型長期研究。11月28日發表於國際重要醫學期刊《BMC Medicine》，發表後旋即在國際間引起高度關注，逾20國超過30個媒體、科學專業網站及大型入口網站皆大幅報導。
根據 Altmetric研究關注度分數（Altmetric Attention Score）顯示：研究位居全球所有研究成果近3,000萬篇研究的前1%。反映該研究在國際媒體、社群平台、學術社群等多元渠道的討論熱度，也顯示此項由臺灣主導的跨國研究計畫，對全球運動科學與公共衛生的社會影響力。
研究團隊首先進行系統性回顧與統合分析（Study 1），整合7個跨國大型長期研究，彙整約152萬名成人的資料。發現在PM2.5年平均濃度低於 25 μg/m³的環境，民眾達到活動建議量 (相當於每周至少150分鐘中強度運動) 可降低全因死亡率約30%。但當PM2.5年平均濃度達 25 μg/m³ 以上時，同樣運動量僅能降低12%至15%的風險，效益至少縮減一半。
進一步的跨國資料整併分析（Study 2），整合約87萬人數據，也得到類似結果。PM₂.₅ < 25 μg/m³：運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的保護效果最明顯；PM₂.₅ ≥ 25 μg/m³：運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的健康效益明顯「打折」；PM₂.₅ ≥ 35 μg/m³：運動對癌症死亡的保護效果不再明顯。上述發現，不論在男/女、成人/老年人，以及有/無心血管疾病等不同群體，都有類似發現，顯示PM2.5對運動效益的影響有其一致性。
▲中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說明所主導的國際計畫。
古教授強調，這表示空氣品質不佳確實會減損運動的健康效益，說明「好空氣 + 規律運動」能獲得最佳健康效益。令人擔心的是全球目前約有46%的人口生活在PM₂.₅年平均濃度 ≥ 25 μg/m³ 的地區，將近36%的人口暴露於 ≥ 35 μg/m³ 的環境。近年臺灣整體空氣品質有明顯改善，各縣市PM2.5年平均濃度目前皆已降至 25 μg/m³ 以下。然而，年平均值並不必然反映每個地點、每個時段的實際空氣品質；PM₂.₅ 濃度仍可能因季節、天候、地形、交通流量或局部污染而升高。
此研究首次提出PM2.5濃度臨界點與運動健康效益，這是根據PM₂.₅的長期平均濃度進行分析，而非每日或即時濃度。然而，「長期平均濃度」其實反映了日常空氣品質的累積結果。建議民眾能養成查看「即時空氣品質指標」的習慣，並主動選擇空氣較佳的時段或地點運動。不僅能減少當下的污染暴露，也能在長期中降低平均暴露，進而獲得最佳健康效益。（照片／記者廖美雅拍攝）
研究出處：Ku, et al. Does ambient PM2.5 reduce the protective association of leisure-time physical activity with mortality? A systematic review, meta-analysis, and individual-level pooled analysis of cohort studies involving 1.5 million adults. BMC Medicine 23, 647 (2025). https://doi.org/10.1186/s12916-025-04496-y
