跨國藥廠總經理出演八點檔 杜翰思宣導「肝包油」曝初體驗
台灣諾和諾德藥廠新上任總經理杜翰思（Hans Duijf），日前出演八點檔「百味人生」宣導「脂肪肝（肝包油）」，在社群上引發討論。杜翰思今天出席衛教活動，分享人生首次出演連續劇心得，鼓勵透過更多創新管道，提升民眾對脂肪肝認知、將疾病之事傳播給更多人，拯救更多生命。
諾和諾德今日（11）舉辦「失智及代謝疾病：從代謝健康看腦健康」活動，邀請台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆、新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳、台灣諾和諾德總經理杜翰思出席。
杜翰思出演鄉土劇「百味人生」，與營養師高敏敏等人對戲，在劇中宣導脂肪肝。他今天分享，這是他人生首次出演連續劇，是很棒的體驗。拍攝前十分緊張，雖然只有一小句台詞「我知道，肝包油（台語）」，但過程很有趣，也感謝營養師高敏敏，她是劇中真正擔任重責、向觀眾說明衛教知識的角色。
杜翰思說，這次拍攝很有意義，也覺得台灣團隊非常有創意，與夥伴共事下來很愉快。希望透過這次機會，能帶來一些改變，讓創新且具潛力的藥物，透過不同形式傳達給民眾，有機會影響很多人的生命，期待未來有更多機會向大眾分享醫學知識。
談到出演契機，杜翰思說，其實是受諾和諾德夥伴邀請，一開始他們也擔心自己會不會答應，但他認為，為了提升大眾對疾病的認知，有時點子越瘋狂、效果可能越好，因此自己很願意嘗試這些看似「瘋狂」的事情，也認為是很好的點子。未來若有機會，也希望繼續參與不同形式的合作。
台灣脂肪肝盛行率高達33％，每3人就有1人有脂肪肝。柳朋馳說明，肥胖會造成胰島素抗性、發炎反應、血管功能異常，內臟脂肪可能牽動代謝疾病、肝、腎、心血管相關風險，更可能讓大腦提早老化，影響腦健康。
近年瘦瘦針興起，柳朋馳指出，這類GLP-1藥物，已成為代謝共病治療新武器，各大國際醫學會已將GLP-1納入慢病治療建議藥物，可同時控糖、減重、保護器官。台灣肥胖醫學會也下修減重藥物介入門檻，BMI超過24且有共病即可考慮施打。
更多中時新聞網報導
孫淑媚開唱 揭整形醫師就坐台下
大南瓜淡水爭霸 星級料理先登場
《WILD WILD》猛男來台 難忘胸肌被抓腫
其他人也在看
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
日前首相岸田文雄發文一度稱邱義仁「台灣總督府資政」 藍委批賴總統不抗議「欣然當殖民政府」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任日本首相的眾議院議員岸田文雄10日在X發布與總統府資政邱義仁會面握手照片，但被眼尖的在台美僑政治評論者方恩格發現，...
玉山盃／首日戲劇性滿點！花蓮再見觸身球 臺南逆轉勝開胡
玉山盃青棒錦標賽11日開打，首日賽事就充滿戲劇性，花蓮縣與彰化縣在三重棒球場上演投手戰，一路僵持到延長8局，花蓮靠重播挑戰確認賴佳啟觸身球保送，以1比0氣走彰化；桃園平鎮球場則有臺
殷瑋聲量狠壓蔣萬安！她酸爆：幕僚更像市長
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安...
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
中職》富邦躍居第2！後藤光尊：一場一場拿下 點出阿部雄大控球不理想
富邦悍將今天擊敗統一獅，上半季勝率追上台鋼雄鷹並列第2，總教練後藤光尊表示，接下來剩下的比賽一場、一
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
威力彩29連槓下期衝9.6億！ 今彩539頭獎開2注獎落「這2縣市」
台彩今（11）晚派彩結果出爐，威力彩頭獎、貳獎雙雙槓龜，下期將於6月15號開獎，頭獎獎金上看9.6億元。今彩539八百萬頭獎開出2注，獎落高雄市阿蓮區中正路656號「泰順發彩券行」、臺中市沙鹿區北勢里
陳柏霖閃兵重創演藝工作！旅遊節目主持大刀換主持群 四位男神接棒
曾以《WHAT A TRIP》（出去一下）第一季帶領觀眾探索紐西蘭的陳柏霖，近來因捲入兵役爭議風波，演藝事業受到外界高度關注。而隨著《WHAT A TRIP》第二季正式宣布開拍，主持陣容也全面換血，由林柏宏、黃宣、ØZI及李齊四位男神接棒，前進西班牙展開為期一個月的深度拍攝，全新組合與嶄新旅程成為外界討論焦點。
中職》朱育賢再見安打！味全4比3上演逆轉秀 台日友好之夜留住勝利
味全龍今天（11日）在天母棒球場主場迎戰中信兄弟，前6局靠著先發投手蔣銲壓制取得1分領先。然而7上被
幼幼兒園遭滲透？驚傳教唱中共建黨歌 陸委會喊「不責怪老師」原因曝
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導適逢6月畢業季，幼兒園家長在社群爆料，園方要求學童在畢業典禮前，要學會唱〈科目三〉等中國歌曲，包含慶祝中共建黨百年的〈把未來點亮〉，消息一出引發高度爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日透露，發生地點在台北市的公立幼兒園，所以陸委會請教育部轉台北市教育局去了解處理，但目前陸委會還沒得到具體答案。同時他也不相信一般的幼兒園老師會知道，所以也不責怪幼兒園老師。
不畏風雨 南市龍舟賽選手積極備戰
「二零二六臺南市國際龍舟錦標賽」將於十八日於臺南運河盛大登場，儘管近日西南氣流來襲降雨頻繁，各路好手仍積極備戰，冒著風雨在運河上練習；市長黃偉哲由副市長姜淋煌陪同至現場視察，除關注雨勢影響、聽取賽事整備進度外，也要求環境與安全措施到位及貼心送上運動小毛巾給練習選手，期許各隊都能在正式比賽中勇奪佳績。臺南運河畔鼓聲緊湊，大批國內外選手抓緊時間適應場地，成大附屬台南工業高職、土城高中及金城國中等隊伍正於運河上加緊操練，民政局團隊也進行龍舟訓練。看到黃偉哲探訪，年輕選手興奮地握拳高喊要力拚三萬元獎金。黃偉哲表示，今年龍舟賽報名隊伍與人數雙雙創新高，共易一百六十三隊四千餘名好手參賽，總獎金突破一百八十萬元，除學生、公務員、社會人士與企業組成男子、女子組及混合組，國際組也吸引烏克蘭 ...
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。
川普放話加強打擊伊朗 但稱「不願」攻擊民生基礎設施
美國總統川普近日接受媒體訪問時表示，雖然他誓言要加大對伊朗的打擊力度，但「不傾向」攻擊當地的民生基礎設施。川普指出，一旦摧毀電廠或橋樑，受苦的將是平民百姓，展現出在軍事施壓與人道考量間的權衡。
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
台股修正風暴3／罕見減碼被酸爆！ 雷浩斯曝今年已賺3694萬：先落袋很正常
2023年因重押AI概念股，身價突破億元的價值投資達人雷浩斯，一向秉持長線投資策略。不過，6月台股突如其來的修正，卻讓他罕見出手，大幅調節60％持股部位，打算待盤勢穩定後再重新布局。消息一出，立刻在投資圈掀起熱議，網路上也出現各種討論聲浪：「回檔10％反而比較健康」、「賺了就開始製造恐慌」、「不要說砍單，人家只是獲利了結而已」。
2026新北變天？她揭政治學者預測這人會贏
[NOWNEWS今日新聞]新北市長民調拉近引發各界論戰，被視為熱門人選國民黨李四川，曾大幅領先民進黨蘇巧慧超過15個百分點；不過最新數據，李四川支持度降至34%，蘇巧慧則拿下31%，雙方差距驟然縮小至...
蔡允潔淚憶傅子純暖心往事 「接住我沈重的體重！」
八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟然離世，享年46歲，消息曝光後震驚演藝圈與大批粉絲，出道24年的他，向來以陽光健康形象示人，突然傳出噩耗令人難以置信，也讓眾多圈內好友悲痛不已，紛紛透過社群平台發文悼念。女星蔡允潔昨（10日）晚間也在臉書分享與傅子純相處的點滴，字字句句流露出不捨與感謝。