跨國藥廠總經理出演八點檔 杜翰思宣導「肝包油」曝初體驗

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台灣諾和諾德藥廠總經理杜翰思日前出演鄉土劇「百味人生」。（圖／取自高敏敏營養師臉書）

諾和諾德今日（11）舉辦「失智及代謝疾病：從代謝健康看腦健康」活動。（李念庭攝）

台灣諾和諾德藥廠新上任總經理杜翰思（Hans Duijf）今日出席活動，首次分享出演連續劇心得，更現場重現劇中「肝包油（台語）」台詞。（李念庭攝）

台灣諾和諾德藥廠新上任總經理杜翰思（Hans Duijf），日前出演八點檔「百味人生」宣導「脂肪肝（肝包油）」，在社群上引發討論。杜翰思今天出席衛教活動，分享人生首次出演連續劇心得，鼓勵透過更多創新管道，提升民眾對脂肪肝認知、將疾病之事傳播給更多人，拯救更多生命。

諾和諾德今日（11）舉辦「失智及代謝疾病：從代謝健康看腦健康」活動，邀請台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆、新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳、台灣諾和諾德總經理杜翰思出席。

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杜翰思出演鄉土劇「百味人生」，與營養師高敏敏等人對戲，在劇中宣導脂肪肝。他今天分享，這是他人生首次出演連續劇，是很棒的體驗。拍攝前十分緊張，雖然只有一小句台詞「我知道，肝包油（台語）」，但過程很有趣，也感謝營養師高敏敏，她是劇中真正擔任重責、向觀眾說明衛教知識的角色。

杜翰思說，這次拍攝很有意義，也覺得台灣團隊非常有創意，與夥伴共事下來很愉快。希望透過這次機會，能帶來一些改變，讓創新且具潛力的藥物，透過不同形式傳達給民眾，有機會影響很多人的生命，期待未來有更多機會向大眾分享醫學知識。

談到出演契機，杜翰思說，其實是受諾和諾德夥伴邀請，一開始他們也擔心自己會不會答應，但他認為，為了提升大眾對疾病的認知，有時點子越瘋狂、效果可能越好，因此自己很願意嘗試這些看似「瘋狂」的事情，也認為是很好的點子。未來若有機會，也希望繼續參與不同形式的合作。

台灣脂肪肝盛行率高達33％，每3人就有1人有脂肪肝。柳朋馳說明，肥胖會造成胰島素抗性、發炎反應、血管功能異常，內臟脂肪可能牽動代謝疾病、肝、腎、心血管相關風險，更可能讓大腦提早老化，影響腦健康。

近年瘦瘦針興起，柳朋馳指出，這類GLP-1藥物，已成為代謝共病治療新武器，各大國際醫學會已將GLP-1納入慢病治療建議藥物，可同時控糖、減重、保護器官。台灣肥胖醫學會也下修減重藥物介入門檻，BMI超過24且有共病即可考慮施打。

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