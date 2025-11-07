跨國設運動博弈機房.誆贏錢出金詐騙 洗錢金流逾4億

台中市 / 綜合報導

台中市刑警大隊接到民眾報案，說他們在一個中國的賭博網站，儲值賭錢，贏了錢卻拿不到錢，覺得被詐騙，警方從賭博網站，追查到機房就設在南屯區，發現他們每個月有兩千多萬儲值，經營期間出入的賭資金額就有4億多，不法獲利估計超過兩千萬元，警方帶隊破門攻堅。

員警破門衝進房子裡，裡面很大，穿過大廳後，又有一扇霧面玻璃門框，員警直接拿破壞器將所有霧面玻璃砸破，裡面是一間辦公室有很多電腦，正在上班的職員，看到警方荷槍實彈衝進來，全都嚇到不敢亂動。

廣告 廣告

台中市刑警大隊，大動作攻堅這處辦公室，就是因為警方接到民眾報案，說這間辦公室在經營賭博網站，透過這個中國的賭博網頁，號稱有百萬會員，還說贏錢一定會出金，取得民眾信任，進而註冊儲值賭金，一個月就有2000多萬儲值，經營期間出入的賭資金額，就有4億多元，不法獲利估計超過2,000萬元。

台中市刑大偵五隊隊長李嘉興說：「調查過程中發現有多名玩家，贏錢後卻無法取得賭金。」

警方說，這個賭博網站因為是簡體字，會員大多是中國籍民眾，少數台灣人加入，卻因為贏了錢無法出金，才憤而報警，警方掌握機房地點，荷槍實彈攻堅，逮到何姓主嫌共12人，依賭博、詐欺和洗錢防制法等罪嫌，移送法辦。

原始連結







更多華視新聞報導

北檢辦太子集團跨國詐騙！ 兵分15路搜索 拘提11人

替泰.越博弈網洗錢逾23億元 機房外掛兒童用品掩飾

菲強力搜捕外籍線上博弈員工 包庇者將被控告

