跨國詐騙機房藏雲林 警破門攻堅 2幹部跳樓逃慘摔

雲林縣詐騙集團在北港鎮租屋作為機房，2名幹部在警方破門攻堅時竟然從2樓跳下去。（圖／東森新聞）





雲林縣詐騙集團在北港鎮租屋作為機房，透過洪姓、郭姓電話系統商，去年6月跨國詐騙，一名住美國紐約的台灣留學生連續被騙8萬多美元，相當於台幣275萬元，分別匯入中國大陸及越南的銀行。檢警破獲集團，查扣現金和虛擬貨幣上千萬元，有2名幹部在警方破門攻堅時竟然從2樓跳下去，全案偵結，起訴13人。

睡夢中驚醒，就被警方逮個正著，一人趕快跳往床上，剩下5名男子雙手抱頭，束手就擒。但開門瞬間，有2名幹部竟從窗戶跳下去落跑。附近民眾：「那時跳2個下來，摔一個腳不能走。」

廣告 廣告

驚險跳2樓逃跑瞬間剛好被拍下，正面跳的慘摔，痛到趴地，後面跳的手攀了一下冷氣跟招牌減緩衝力，只穿內褲一跛一跛的逃跑。另一個用盡全力撐起身體，想逃來不及了，警方已經追來。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「由樓上一躍而下，受有骨裂等傷害。」

雲林檢警大陣仗抓詐騙集團，機房就藏身在透天民宅，再兵分多路追到桃園機場。員警vs.詐團洪姓上游商：「給你看一下，我們也是警察啦。」

男子才剛回國就被抓，他就是詐騙集團的供應商，48歲的洪姓上游商，為了躲避查緝，長期滯留在泰國，知道郭姓系統商是詐騙機房成員，把話務系統賣給他。郭姓男子又指派40歲的黃姓男子作為機房幹部，在雲林北港租了3間民宅，指使11人分工合作行騙。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「向被害人表示，他們的包裹疑似涉及詐騙，事後請他們聯繫大陸公安，而台灣的話務機房則假裝北京公安。」

詐騙集團假冒快遞公司，騙被害人涉嫌寄送詐欺包裹到中國，要他們跟北京公安報案，但其實公安也是詐騙集團假冒的，說是要監管他們的帳戶。其中一名在紐約留學的台灣謝姓學生，分別匯款5萬8950元美金到中國、3萬美金到越南，換算下來一個人就被騙了超過275萬。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「撥打電話的隔音間，而且每間都有裝設隔音棉，避免彼此受到干擾。」

每間機房都有隔音海綿，悔過檢討書曝光，手寫10點失敗原因，其中一條就是講話時台灣人的語助詞都會跑出來。附近民眾：「大家辛辛苦苦賺錢。」

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「郭姓嫌犯那邊，有扣到新台幣現金600多萬。」

檢警除了查扣新台幣，還有2輛進口豪車，還有市價大約1185萬的虛擬貨幣。全案偵查終結，將機房成員及系統商13人通通移送法辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

太子集團高層1收押、4聲押 「辣特助」成焦點

快訊／高速衝撞瞬間曝！特斯拉撞預拌車後甩尾噴飛 1死7傷

人妻自爆偷吃外籍！和友炫耀來自象牙海岸 綠帽尪怒告

