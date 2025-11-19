跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元

南加州亞凱迪亞（Arcadia）華裔女宋辛婭（Cynthia Song，音譯）策畫大型跨國洗錢集團，協助轉移超過1160萬美元詐騙所得，18日（周二）被判處聯邦監禁121個月。此案受害者遍全美、約數百人，其中多為長者。騙子通常冒充執法官員、政府人員或電腦技術人員進行詐騙。

今年43歲的宋辛婭別名 「Iris Song」、「Xin Wang」，18日被聯邦地方法院法官Stanley Blumenfeld Jr.宣判監禁121個月，並須支付1006萬美元的賠償金。

宋辛婭於今年6月10日承認一項共謀洗錢罪，她自2024年10月起羈押至今。

冒名騙局橫跨2年

根據司法部提供的資料，從2022年12月至2024年10月，宋辛婭與同夥洗錢，這些都是從數百受害者處詐騙所得。詐騙集團通常在海外，他們假冒的政府官員、警察或電腦技術支援人員，誘騙美國的受害者將大筆金額匯至由宋及其共犯控制的銀行帳戶，其中不少受害者因此失去終身積蓄。

宋辛婭最初以個人帳戶直接幫助洗錢，例如2022年12月，多名受害者將至少17萬850美元匯入其名下的「SW Prosperity房地產開發公司」的帳戶。數日內，這筆款項幾乎全數被取走並轉往海外。

不久後，宋辛婭擔任洗錢團隊的管理者，並招募至少15名洗錢者加入跨國詐騙集團。整個集團開設數十個商業帳戶，用以收受並轉移詐騙資金。宋辛婭會指示下線取出或匯出金額，自己抽取5%至10%佣金，剩餘款項則匯往中國及香港的詐騙組織。

指導共犯逃避查核

檢方指出，宋辛婭會指導下線如何欺騙銀行，包括提供事先編好的掩飾說法、受害者的駕照影本及其他資料，以避免銀行凍結帳戶。一旦帳戶因可疑活動被凍結，她便迅速轉換新帳戶與新下線繼續洗錢。

宋辛婭在認罪協議中承認，她明知自己處理的資金是犯罪所得，還曾警告下線這些錢並非「乾淨」資金。

多名長者財產全毀

根據檢方估計，宋辛婭及其同夥共洗錢至少1169萬美元，受害者約180人，其中約273萬美元被金融機構凍結或追回。

檢方在量刑備忘錄中寫道：「這些犯罪對受害者造成的傷害無法低估。有些人失去全部退休金、生活儲蓄；有些人至今仍感到羞愧、自責與憂鬱。本該享受退休生活的日子，如今卻面臨現實的破碎與巨額損失。許多受害者被迫大幅降低生活水準，而多數人因年齡因素，將永遠無法從這些財務創傷中恢復。」

年滿60歲的金融詐欺受害者，可致電全國高齡詐欺求助專線尋求協助：1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）。該熱線是美國司法部專門處理年長者詐騙受害人的熱線，調查人員將收集資料，逐案分析並提供相關政府資訊。

