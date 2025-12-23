跨國跟蹤超過4千公里「計畫超心機」狂刺空姐前妻15刀害慘死五星酒店

國際中心／綜合報導

摩根偽裝住客並稱忘帶房卡，進入空姐前妻房後，持刀猛刺對方害慘死。（示意圖／Pexels）

俄羅斯一名空姐安娜斯塔西婭(Anastasia，25歲)，本月18日被發現陳屍杜拜五星級酒店，全身慘遭刺殺超過15刀。杜拜警方調查發現，其俄籍前夫摩根（Albert Morgan，41歲）疑因嫉妒懷疑前妻兼職應召，竟跨國跟蹤超過4000公里，並夥同友人潛入酒店房內將其殘忍殺害。摩根目前已於聖彼得堡落網。

根據綜合外媒報導，安娜斯塔西婭任職於俄羅斯勝利航空，與摩根婚後曾多次發生肢體衝突並報警，雖然安娜斯塔西婭過去曾多次撤回對摩根的家暴指控，但2人2年的婚姻最終仍以離婚收場。

廣告 廣告

然而，身為法律顧問的摩根離婚後疑因忌妒心作祟，單方面懷疑前妻在杜拜兼職為VIP提供應召陪酒服務，甚至為此從俄羅斯一路跟蹤前妻至阿拉伯聯合大公國，搭機飛了約2700英里（約4345公里）。

案發當日，摩根與一名男性同黨前往安娜斯塔西婭入住的杜拜波寧頓洲際Voco酒店。同黨先在大廳守候確認安娜斯塔西婭房號，隨後摩根從酒店洗衣房偷取浴袍偽裝成住客，並向不知情的職員謊稱忘記帶房卡，成功騙取進入房內。

摩根行兇後隨即潛逃回俄羅斯，但杜拜警方迅速透過監視器鎖定其身分並通報俄方，摩根在聖彼得堡機場落地時即遭逮捕。摩根落網後供稱，原意是想向前妻潑灑顏料並剪斷頭髮洩憤，但在激烈爭吵中失去理智，持剪刀對對方頸部、軀幹及四肢狂捅超過15刀，導致安娜斯塔西婭死狀悽慘。

俄羅斯當局調查更發現，摩根在案發前曾申請參加烏克蘭戰爭，這在俄羅斯被視為逃避法律制裁的手段。目前摩根已被依謀殺罪名起訴，正還押候審中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

飛機,飛安,機身顏色,飛機顏色 示意圖/pexels

更多三立新聞網報導

北捷案竟嘸見警？他：雙北捷運117站人流逾2百萬，人力有限且年紀偏大

張文任保全擺爛「為顆龍眼翻臉、狂打電動、咆哮同事驚動警」2個月被炒

當兵出狀況？沈政男揭他比鄭捷更決絕「成魔關鍵」：自尊遭踐引恨世殺機

專挑男性下手？張文「軍中刻意擺爛酒駕被汰除」網猜：對他們有仇視

