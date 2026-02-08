跨國躲4年！外役監逃犯康育豪桃機入境秒被逮 曾埋伏砍殺「黑人家族」成員10多刀

花蓮自強外役監脫逃犯康育豪，在潛逃近4年後，終於在5日於桃機落網。圖／資料照

曾引發全台關注的花蓮自強外役監脫逃犯康育豪，在潛逃近4年後，終因無法繼續在境外躲藏，於5日從中國搭機返台，隨即在桃園機場落網。桃園地檢署6日複訊後，已將這名身揹多項通緝、作風兇狠的受刑人發監執行，終結其漫長的逃亡生涯。

假探親真脫逃 逃亡期間還「跨區砍人」

現年29歲的康育豪犯罪履歷豐富，未成年時便是詐騙集團成員，2022年3月，他原本在花蓮自強外役監服刑，卻利用申請回宜蘭探視家屬的機會「逾假未歸」，從此展開逃匿。

令人震驚的是，康育豪在通緝期間非但沒有低調躲藏，反而變本加厲。2022年 7月，他與獄中結識的友人合作，疑因線上博弈糾紛，在桃園中平黃昏市場附近埋伏，對著桃園知名「黑人家族」郭姓成員連砍10多刀，導致對方重傷。案發後，警方在汽車旅館緝獲其餘同夥，唯獨康男如同人間蒸發，再度銷聲匿跡。

曾遭疑涉「黑人家族」命案 警比對特徵排除

由於康育豪曾重傷黑人家族成員，外界一度盛傳他可能與後來發生的黑人家族老大郭信一命案有關。不過，警方在調閱相關監視器畫面並比對外貌、身形後，認為槍手特徵與康男不符，初步排除他涉及該宗致命槍擊案，認為作案者另有其人。

躲藏中國4年 桃機落網發監執行

躲避近4年後，康育豪5日從中國大陸入境桃園國際機場，在機場捷運站被移民署官員攔下並查出通緝身分，隨即通知航警局將其逮捕。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，康男本身仍具受刑人身分，昨日移送地檢署複訊後已先行發監，後續將由原發監地檢署決定其最終服刑地點。

檢警表示，康育豪利用外役監機制脫逃，且在逃亡期間犯下重傷害等重案，將一併審理追究其刑責。



