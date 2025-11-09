跨國鎮壓！央視偽紀錄片起底沈伯洋 片中又見邱毅幫中共贊聲

國際中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋近期被中共盯上，先是被重慶公安立案偵查，8日中共喉舌中央電視台還為此特別刊出一段7分鐘長的專題報導，內容聲稱起底沈伯洋的台獨背景，還威脅要對他「全球抓捕」。影片中又見時常為中共媒體評論的前立委邱毅，這次他再次附和中共稱沈伯洋為「賣國賊」，為中共的外宣與恐嚇影片「贊聲」。

央視這段「偽紀錄片中」又見時常為中共媒體評論的前立委邱毅附和中共，稱沈伯洋為「賣國賊」，為中共的外宣與恐嚇影片「贊聲」。（圖／翻攝畫面）

央視找「專家」狂批沈伯洋

根據《新京報》9日報導，央視此次影片訪問不同領域「專家」，包括重慶市公安局民警、邱毅、中國人民大學法學院教授程雷等人，指控沈伯洋透過黑熊學院等組織，在台灣大肆宣揚「台獨」思想。

上月28日，重慶市公安局對沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，聲稱將會揭開這位「台獨頑固分子最隱密的真相」。甚至還引用人大法學院教授程雷的說法，稱「中國可利用國際刑警組織等國際組織、紅通等一系列追捕措施，在全球犯為內對他進行抓捕」，威脅要將沈伯洋抓到中國境內。

前立委邱毅再現身幫中共威脅沈伯洋

而這部影片中，可再次見到時常出現在中共官媒的前立委邱毅痛批沈伯洋。片中邱毅信口開河，先是稱沈伯洋「打擊陸配之後，接下來打擊台商」，並表示他對台商下手很明顯沒有對陸配這麼兇，「為什麼？道理很簡單，台商為了息事寧人……台商很可能私底下給他做公關，給他點錢，好多台商都捐錢給他，道理很簡單。」

邱毅再提沈伯洋父親的背景，稱沈伯洋「家族企業靠大陸造福台灣同胞的政策，轉得盆滿缽滿，轉頭卻在島內煽動台獨」，並稱沈是「人格分裂」、「美國棄子」，與中共官方論調唱和。

外交部批中共跨境鎮壓

台灣外交部已表示，這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序，外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

沈伯洋：勿將手伸進台灣

沈伯洋稍早也對此表示，央視做了一部他的偽紀錄片，內容充滿造謠，甚至提到他收了台商和美國的錢。他質疑「這跟藍委傅崐萁有什麼差別？一直說我在美國有三棟房子，卻連一點證據都拿不出來。如果照他們說的我那麼有錢，那現在不知道還欠我幾棟房子、還有幾億美金？」

沈伯洋強調，中共身為泱泱大國，卻把手伸進其他主權國家，利用官方媒體造謠，這種行為實在不可取，「更不用說他們最近還拍了習近平的影片，搞不好都沒有七分半鐘！央視還是好好做你們的內宣就好，台灣與中國是一邊一國，互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，將手伸入台灣。」

