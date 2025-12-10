跨國非法輸出廢棄物所得5490萬 基檢起訴23人、5負責人求重刑

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市三重區宏源科技有限公司陳姓負責人，涉嫌仲介領有廢塑膠廢棄物再利用許可文件的明映塑膠工業公司與領有廢橡膠再利用許可文件的正金再生綠能科技公司，以合法掩護非法，將違法收取廢塑膠與廢橡膠以外的磚塊、裝潢等各式各樣垃圾，與廢橡膠、廢塑膠等廢棄物打包成磚後，裝運成垃圾櫃出國運至國外處理垃圾，不法所得高達5490萬餘元。基隆地檢署調查後，將陳等23人與14家業者依違反廢棄物清理法起訴，並建請法院對5名公司負責人求處4年重刑。

案經檢察官李承晏、蕭詠勵去年8月共同指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、法務部調查局航業調查處基隆調查站，並會同環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環境保護局、新北市政府環境保護局，偵破這起以合法掩護非法的跨國輸出廢棄物案。

檢警查出，宏源科技公司陳姓負責人，曾在新北市政府環境保護局廢棄物處理規劃科任職，熟稔我國廢棄物清除、處理實務及法規；陳明知長年以來，以收受家庭裝潢修繕一般廢棄物為業的「棧場」業者，因多無廢棄物處理執照，向不特定人收受裝潢修繕廢棄物後違法處理。

陳見有利可圖，夥同基隆市七堵區明映公司朱姓負責人、沈姓股東，與新北市金山區正金公司的李姓、陳姓等前後任負責人，以合法掩護非法，由陳派遣吳姓業務人員，引薦新北市轄內14家「棧場」業者，違法收取磚塊、裝潢營建廢棄、家用垃圾等各式垃圾，再將原本收取的廢橡膠、廢塑膠打包成磚，裝入貨櫃內部藏匿後，將垃圾貨櫃委由不詳公司出口國外，付費委請國外廠商處理這些垃圾。

檢方查出，明映公司、正金公司以此方式賺取非法清除費用價差，宏源公司則以明映公司、正金公司收受之垃圾量，抽取業務費用獲利。檢警統計明映公司自2022年4月至2024年8月，經宏源公司仲介收受，並非法清除、處理包含11家非法｢棧場」業者處理的廢棄物總計433萬2511公斤。正金公司自2024年1月起至年9月止，經宏源公司仲介，收受並非法清除、處理包含5家非法「棧場」業者處理的廢棄物總計87萬5270公斤。明映、正金公司不法所得總計分別為4117萬2375元、700萬2160元；宏源不法所得總計為672萬6397元。

檢察官痛斥，陳男利用環保專業知識，違法仲介明映及正金公司合計高達520萬7821公斤廢棄物，犯罪情節重大，對陳、朱、沈、李、陳等5名公司負責人與14家業者，依涉犯廢棄物清理法起訴，並建請法院除對陳等5人求處4年以上重刑，其餘被告均從重量刑。

