跨國驅魔變跨界放閃！林哲熹雷嘉汭甜出新境界

林哲熹、雷嘉汭組驅魔情侶檔「嚕湯CP」直播放閃默契佳。（光盛影業提供）

今年跨年奇幻大片《叫我驅魔男神》集結台印兩國打造奇幻動作喜劇，今（6）日釋出最新「愛情篇花絮」，男神林哲熹與新生代女星雷嘉汭化身驅魔情侶檔「嚕湯CP」，甜蜜互動閃爆全場。從驅魔拍到放閃、從戰鬥打到對眼，兩人笑鬧不斷，幕後畫面一曝光就被粉絲狂刷留言：「太甜了吧！」、「這對CP根本真的在談戀愛吧！」

林哲熹飾演的魯蛇湯仔個性散漫卻超討喜，拍攝現場常即興加戲逗得雷嘉汭笑場不止，兩人默契滿點、幾乎不用導演Cue就能自然「發糖」。雷嘉汭笑說：「湯仔那種又愛又恨的魯蛇魅力很特別，常常讓人哭笑不得。」但她也大讚林哲熹演技超強，「每次我笑場他都能接回來救我，真的很厲害！」

雷嘉汭直呼對林哲熹飾演魯蛇湯仔「又愛又恨」。（光盛影業提供）

在片中，雷嘉汭飾演的阿嚕米雖是「麻瓜系女友」，沒有法力卻是團隊智囊，總是幫魯蛇男友收爛攤子、給予無條件支持。她形容角色最迷人的地方，是那份對愛的信任與執著，「阿嚕米最在意的是湯仔的心，相信他可以做到任何事。」

兩人私下也像老友重逢，林哲熹笑說：「之前拍過MV，這次再合作像遇到成長後的老朋友。」拍戲空檔他們還一起上動作課、練舞、喝咖啡談心，雷嘉汭則笑虧：「他其實很幽默，超愛開玩笑！」

最難忘的是一場吊鋼絲動作戲，雷嘉汭笑稱「超刺激」，而林哲熹則在旁直喊羨慕：「我也好想飛起來打！」拍片期間兩人更因穩定器「自己亂轉」笑場不止，林哲熹臨危不亂「用演技救場」，再度讓全劇組拍手叫好。

雷嘉汭在片中時常要手持穩定器直播，幫助魯蛇湯仔捕捉畫面。（光盛影業提供）

戲裡戲外火花不斷，兩人都笑稱對方和角色根本「合體」。林哲熹說雷嘉汭外表乖巧、內心堅定，「就像阿嚕米一樣溫柔卻有想法。」雷嘉汭則反虧林哲熹「有點魯蛇但很可愛」，更誇他本人也帶著湯仔式的鬆弛感，「他真的很好笑！」《叫我驅魔男神》將於12月31日上映。

