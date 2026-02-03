跨國黑吃黑！日港搶劫涉洗錢 報案者是內鬼！

日本近期爆發多起天價搶案，地點橫跨東京上野、羽田機場到香港，金額高達數億日圓。（示意圖／Pixabay）





跨國黑吃黑，電影劇情真實上演嗎？日本近期爆發多起天價搶案，地點橫跨東京上野、羽田機場到香港，金額高達數億日圓。香港警方在追查最新一起五千萬搶案時，發現案情大逆轉。當初急忙報案的日本籍受害者，竟然是強盜集團內鬼，而三起事件涉及跨境換匯洗錢及黃金交易，香港黑道「三合會」被認為是背後的主謀。

相隔一天香港和東京接連發生重大搶案，好幾箱裝有日幣現金的行李箱遭人半路搶走。

朝日電視記者：「犯罪集團逃亡所用的2輛汽車，都是黑道份子名下的。」

廣告 廣告

棄置在河邊的車輛，確定為黑道分子所有，而港警破獲在香港發生的搶案，發現當中有日本人涉案。

香港警方：「現階段警方逮捕6名人士，自稱是被害者的日本男性，如今確認為犯罪集團成員。」

被搶的運款人竟然是犯罪集團內鬼，這樣的內外勾結與其他案子都有驚人的共通點，因為被搶的都是日幣，而且全部都要運往香港，透過外幣店要換成港幣，再購買黃金或名牌包，涉及洗黑錢，把非法資金洗成合法，再把商品走私到日本變賣。

換匯商業犯罪防治會代表理事遠藤智彥：「在香港兌換現金比日本好，還能夠獲得匯率差額，因為香港是金融市場集中的地區，所以可以選擇各種不同的匯率，這也是一個優勢。」

香港因為換匯自由，可選擇匯率較好的外幣店，懷疑是有店家為追求高匯率，使用來源不明的日幣變成洗錢溫床，港媒指出，香港黑道三合會疑似就是背後操盤手，但除了三合會，日本這個非法集團也可能涉入。

前德島縣警搜查一科警官秋山博康：「目前全日本共有20個匿流集團，幾乎都有黑道的背景。」

新興犯罪集團「匿流」主要是快閃型態，祭出誘人利益，在暗網找陌生人當小弟，成員互不相識，犯案完就解散，警方根本難以捉摸，近年來也有部分台灣人被「匿流」吸收，赴日本非法打工當車手或搶匪，如今港日黑道攜手合作，跨國搶劫洗錢，複雜的犯案手法也讓警方很頭痛。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

跨國黑吃黑！港5千萬日圓搶案 報案者是內鬼

港千萬搶案共逮6人 報案人竟是「內鬼」接應

東京街頭爆搶案！中國使館再提醒公民避免赴日

