跨國黑吃黑！港5千萬日圓搶案 報案者是內鬼

日本近期爆發多起天價搶案。（示意圖／unsplash）





跨國黑吃黑，電影劇情真實上演了嗎？日本近期爆發多起天價搶案，地點橫跨東京上野、羽田機場到香港，金額高達數十億日圓。不過香港警方在追查最新一起五千萬搶案時，發現案情大逆轉。當初急忙報案的日本籍受害者，身分竟然是強盜集團內鬼，疑似長期變賣情報給嫌犯搶劫自家公司。

日本不停爆出有天價現金失蹤遭到搶劫事件，日本上野羽田兩地，失蹤金額就高達6億日圓，香港失竊5800萬日圓，其中香港案件於31號出現重大進展。

ANN記者：「根據調查人員表示在羽田機場及中央區，被盯上的這間公司，社長透露他們幾乎每天都會安排人員，將現金運往香港。」

廣告 廣告

雖然嫌犯皆被逮捕，但在香港被捕的嫌犯身分更令人意外，30號清晨香港警方接獲報案，兩名日本男子被搶5100萬日圓。

香港警方：「隨著調查深入，驚覺其中一名，自稱是「受害者」日本男子是強盜集團同夥。」

假裝被害人向警方報案，沒想到自己最後也狼狽落網，警方認為由於嫌犯對運財路線與時間掌握太過精準，研判這名日本人長期與犯罪集團，勾結內應提供情報，這起橫跨日港兩地的連環搶案全貌，是否能就此真相大白。

更多東森新聞報導

港千萬搶案共逮6人 報案人竟是「內鬼」接應

京元電遭竊損失1.2億！ 工程師涉偷電路板低價變賣

鬼金棒拉麵揪內鬼！ 前員工「2年」偷逾50萬元

