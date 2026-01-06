跨域公共運輸資訊整合服務 運研所驗證AI驅動技術

（中央社記者黃巧雯台北6日電）運研所推動跨域公共運輸資訊整合，運用雲端大語言模型做交通AI代理人技術驗證，去年成功驗證AI Go服務，提供自然語言查詢公共運輸及計程車預約，成為未來交通一站式服務重要技術基礎。

交通部運輸研究所今天召開記者會表示，現行運輸資訊分散於不同平台或網頁，使用者經常須轉換多個介面查詢交通資訊與預約服務，對高齡者、城際旅客、觀光旅客而言，使用門檻較高且不便。

因應上述課題，運研所在這次AI技術驗證中導入雲端大語言模型（LLM）技術，發展AI Go服務架構。

廣告 廣告

其中，在AI自動化查詢公共運輸資訊方面，運用Google Gemini技術，使用者可透過自然語言輸入旅次起迄點，模型可解析語意，並自動化整合API回傳公車動靜態資訊。

在AI自動化預約計程車方面，運研所表示，運用Microsoft Azure Open AI技術，使用者可透過自然語言叫車，模型可自動解析上車點、目的地、手機等必要資訊，並自動化完成計程車預約服務，補足公共運輸「最後一哩」接駁需求。

為擴散AI Go服務場域，運研所表示，同步規劃未來推廣應用方向，例如在偏鄉區域，透過AI大語言模型串接「幸福巴士」服務（如梨山幸福巴士），可協助使用者查詢資訊與簡化預約流程，協助偏鄉及高齡使用者降低數位落差。

運研所指出，在都會區域，將輔導有意願六都地方政府（如台中市與高雄市）發展AI Go，擴大公共運輸資訊整合查詢及計程車預約等服務；在航空場站方面，規劃與航空站合作（如台中國際機場或高雄國際機場），在航班抵達後提供旅客AI Go資訊，協助入境旅客即時掌握聯外交通資訊，並引導旅客至乘車區或預約叫車，提升旅客轉乘效率與服務體驗。

運研所表示，AI Go有助於提升TPASS各生活圈定期票使用效益，並鏈結交通部AI推動委員會施政目標，未來將持續發展AI驅動運輸資訊服務，與中央、地方交通主管機關共同深化跨域運輸資訊服務與多元場域應用，逐步打造「交通一站式 AI Agent」服務。（編輯：李淑華）1150106