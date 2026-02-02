跨域共學走進部落 北市學子深化原民科學

臺北市舉辦「原住民族文化學習及科學創思學習營」，學生在傳統原住民族智慧發現科學

學生體驗原住民族傳統射箭，學習正確拉弓、瞄準與放箭的基本技巧

國立嘉義大學植物醫學系林彥伯教授，引導學生進行昆蟲觀察

學生認識鄒族傳統家屋結構與生活

學生透過原住民族傳統陀螺的操作體驗的過程，理解轉動量與角動量的科學概念

學生透過愛玉製作體驗，理解自然材料背後的科學原理與山林生活智慧

鄒族族人介紹鄒族傳統鞣皮工藝，帶領學生認識族群生活智慧與文化技藝

學生走過達那伊谷吊橋，實地觀察河川流動、河床分布與兩岸地形

為落實「全民原教」精神，深化學生對原住民族文化與知識體系的理解，臺北市原住民族教育資源中心在寒假期間辦理為期4天的「原住民族文化學習及科學創思學習營」，由來自臺北市、宜蘭縣與嘉義縣的學生齊聚嘉義與阿里山鄒族部落，透過跨縣市、跨文化、跨領域的共學設計，展開一場結合原住民族傳統智慧、科學探究與永續思維的深度學習旅程。

臺北市教育局表示，本次參與學生背景多元，包含一般學生為主的臺北市科學隊和藝文社團學生、宜蘭縣學生以及以鄒族學生為主的嘉義地區原住民族學生。透過城鄉共學的學習模式，學生不再只是認識文化的旁觀者，而是在真實的場域中彼此交流、共同學習，理解不同文化觀看世界的方式，並在互動中培養尊重、多元與共感的能力。

臺北市原教中心說明，課程設計以「原住民族科學」為核心，帶領學生從鄒族傳統生活智慧出發，認識背後所蘊含的科學原理。營隊結合國立嘉義大學及清華大學原住民族科學發展中心的專業資源，由大學教授引導學生進行科學講座與實驗操作，透過實驗室與跨領域課程，深化科學探究能力。此外，學生在部落耆老的引導下，共同製作像是「山羌笛」這類具有狩獵與生態智慧的傳統器物，並透過實作過程思考聲音、材料與自然環境之間的關係，進而發現原住民族傳統知識與現代科學之間的呼應。

本次營隊也強調「部落即教室」，不同於都市校園以課室為主的學習方式，學生走入樂野部落，由文化老師帶領學生在情境脈絡中認識和製作鄒族傳統文物。營隊也帶領學生前往山美部落「達娜伊谷自然生態公園」，認識鄒族長年投入的生態保育與復育行動，理解傳統禁忌、共管制度與自然共生的智慧如何落實於當代環境治理，且連結聯合國SDGs永續發展目標，引導學生反思人類與自然之間的關係。

臺北市原教中心表示，此次學習營不僅是一場營隊活動，更是一種教育實踐，期盼讓更多學生在真實文化場域中理解原住民族知識的價值，培養他們面對未來的視野與責任。