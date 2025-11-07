跨域創新實力受國際肯定 元智資傳系勇奪ISARCH Awards四項大獎

作品GLISPER 結合 AI 技術、心理學、時尚與音樂，打造一場關於「美麗羞恥」的沉浸式互動體驗





元智大學資訊傳播學系在 2025 年 ISARCH Awards 國際競賽中再創佳績，一舉奪下四項大獎，於來自全球超過 65 個國家、逾一萬件參賽作品中脫穎而出，展現強勁的跨域創新實力與國際競爭力。根據最新公布的全球排名，元智大學榮登全球第 16 名、全台第 3 名，表現亮眼。

ISARCH Awards 由西班牙 ISARCH 國際組織設立，為教育部認可並補助的國際設計競賽，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，是全球設計與創新教育的重要指標之一。

《Biolink》，以雙人互動裝置作為媒介，展現關係的多樣性與深度

今年元智資傳系學生以三件畢業專題與一件跨媒體整合課程作品榮獲大獎，作品融合互動體驗、沉浸式科技、生成式 AI 與人文關懷，充分體現該系在數位體驗設計、互動媒體與創新科技教育領域的堅實基礎與豐碩成果。資傳系長期聚焦互動設計、沉浸式媒體實作與 AI 應用教育，強調跨域整合與創意實踐並重，鼓勵學生以科技為媒介探索文化、情感與社會議題。

資傳系主任鄧進宏七日表示，本次獲獎作品不僅展現學生的技術與創意實力，更反映元智大學在培育跨域創新人才方面的教育願景已獲國際肯定。

《Hachu：哈啾》以視覺化互動方式將艱澀的醫學名詞轉化為趣味體驗，讓觀者能直觀理解過敏反應

黃絜如老師指導的兩件作品表現出色。《GLISPER》結合 AI 技術、心理學、時尚與音樂，以「美麗羞恥」為主題打造沉浸式互動體驗，由洪慈惠、吳佳錦、蔡欣穎、張芝聿、陳柔彤與楊菀瑜共同創作。作品邀請觀眾從旁觀者轉化為伸展台上的主角，展開一場探索自我與重塑自信的旅程。另一件《Biolink》則以「菌」為象徵，透過雙人互動，引導體驗者以溝通與合作共同培養出專屬菌種，象徵人際關係的多樣性。作品由蔡妘湘、陳嘉珍、陳昱安、沈羿伶、袁萱芳與蕭渝樺共同製作，運用生成式 AI 技術創造代表雙人關係的菌種圖樣，鼓勵參與者跳脫虛擬訊息框架，透過真實對話與肢體互動重新體會人際連結的價值。

作品《載符載沉》

《Hachu》是一場結合科技藝術與健康知識的互動展覽，由謝汭萱、梁沛歆、邱瑀柔、黃舒榆、張芳語與游竣捷共同創作，指導老師為陳麗秋與方文聘。作品透過視覺化手法讓參觀者「看見」過敏反應的秘密，將冰冷的醫學知識轉化為趣味且富啟發性的互動體驗，讓觀眾在過程中理解身體與情緒之間的微妙連結。

另一件作品《載符載沉》由李峻宇、葛芝羽、江倖衣、小崎晃志郎、廖晨皓與張凱紹共同創作，指導老師為陳彥彰。作品以數位溝通中的情緒傳遞為核心，運用 emoji 作為情感符號，並結合 GPT-4o 技術，將文字與表情轉化為帶有情感色彩的回應。系統可生成專屬情緒小卡，並以水面投影的方式呈現，象徵情緒在數位世界的擺盪與流動，邀請觀者重新思考數位時代中情緒的閱讀與傳遞方式。

作品《載符載沉》參賽師生合影

鄧進宏指出，元智大學資傳系學生以創意與技術在國際舞台嶄露鋒芒，作品兼具文化深度與科技前瞻性，不僅展現新世代設計人才的創意能量，也印證該系在互動設計、沉浸式體驗與生成式 AI 應用教育領域的領導地位，進一步彰顯元智大學推動跨域創新與全球接軌的教育實力。



