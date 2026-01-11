跨域協作 讓防詐不再只是口號

詐騙手法快速演化、金流跨域流動的新型態犯罪風險，身為全台最大虛擬資產金流服務銀行的遠東商銀，攜手內政部警政署刑事警察局，並聯合全台各大虛擬資產交易所，共同打造全台唯一橫跨銀行、警政與VASP的「跨域防詐網」，希望能夠提升台灣防詐體系，邁入跨域即時協作的新階段。

有別於傳統防詐多仰賴事後通報與凍結機制，遠東商銀近年主動導入AI技術，建構「事前預警、事中防阻、事後追蹤」的多層風險控管架構，透過即時分析交易行為、金額與時間軌跡，並結合外部風險資料庫與跨機構資料整合，進行多維度智能偵測與預警。

數據顯示，被即時標記的可疑交易中，有高達70％的帳戶於90天內轉為警示帳戶；截至目前，透過自主控管機制，已成功阻擋超過新台幣3億元的可疑與潛在詐騙交易，加上與交易所雙向聯防及分行臨櫃攔阻，總計已成功攔阻的潛在詐騙金額超過新台幣4.5億元。

遠東商銀在VASP（虛擬資產服務提供者）生態中扮演關鍵防線，我們將防詐視為核心金融責任，透過多層風險控管架構，結合AI輔助分析，並積極與VASP與警政署進行跨域協作，不僅在事前即能預警、降低民眾誤入詐騙風險，也能在事中即時攔阻異常金流，並於事後協助追蹤與返還款項，讓詐騙金流在進入金融體系時就被有效攔下，為客戶打造安全且便利的虛擬資產交易環境。

當接獲165通報或偵測有疑似異常交易時，我們與交易所聯合控管，避免資金流竄，當VASP業者偵測有疑似異常交易時，亦透過API即時通報同步管控，並轉知合作之VASP業者同步管控，以達到雙向聯防、即時偵測、即時控管的防詐效益。透過雙向聯防的即時控管機制，遠東商銀成功攔阻金額已達4千萬元。

警方分析兩年來的9萬名潛在被害人資料，發現有2成5被害人知道遭詐但不報案；另有2成2不認為自己受騙，並拒絕警方協助，甚至仍透過匯款、面交或轉帳等方式持續交付存款。

希望透過遠東商銀的努力，攜手台灣多家虛擬資產交易所，共同串起跨域防詐網，並集結產業多方專業，與警政單位攜手合作，共同打造跨域防詐網，讓防詐不再只是口號，而是真正幫助客戶把錢留住，展現台灣VASP產業對防詐聯防的高度共識與行動力。