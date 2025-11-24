跨域合作落實淡水魚保育 族群重建與教育場域拓展同步啟動
▲巴氏銀鮈。(台中市野生動物保育學會提供)
巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及臺灣副細鯽等淡水魚種為瀕臨絕種及珍貴稀有保育類野生動物，為持續推進前該物種之保育，林業及自然保育署南投分署(廿四)日召開跨域協作平臺會議，邀集水利單位、農業單位、試驗單位、地方政府、民間團體等相關夥伴單位共同研商族群重建、教育場域建置及河道阻隔改善等核心議題。
為強化物種棲地與生態系統的連結，林業及自然保育署於一0七年起推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，希望由原有的中央山脈保育廊道為核心，透過溪流與河川作為血脈，向外延伸串連淺山、農田及海洋等生態系，促進國土生物多樣性的穩定，並提升生態系統的服務與功能。南投分署依據綠網計畫，盤點轄區重要生態系及關注物種，並劃設六條保育軸帶；其中巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及臺灣副細鯽所分布的烏溪流域，即為重要保育範圍之一，爰南投分署除了與臺中市野生動物保育學會持續合作溪流重點區域之調查研究工作外，自一一一年起逐步串聯相關單位，建立保育行動網絡，並透過跨域合作平臺，推進原生魚種搶救、庇護量能建立、工程改善協調、及教育宣導等行動，更積極嘗試進行巴氏銀鮈族群重建工作。
經過調查評估和相關單位研商討論後，今（一一四）年上半年於烏溪上游眉溪執行巴氏銀鮈試驗性放流，並持續於此區觀察到魚隻活動。為強化上游族群重建力度，本次會議聚焦於討論眉溪高灘地水池作為魚隻回放點，規劃透過每年施放個體及自然外溢方式建立穩定族群，並進行後續監測，以評估補注個體對主流族群的貢獻。
同時，會議上亦提出與國立自然科學博物館合作，建立巴氏銀鮈第七處域外庇護池，並希望結合博物館既有標本，形成「展示 X 活體 X 標本 X 教育」一體化的保育教育場域。科博館長期深耕公眾科學推廣，未來可望成為巴氏銀鮈保育與淡水魚教育的重要據點，進一步提升民眾對淡水魚保育的理解與參與意願。
此外，針對農田水利署茄荖媽助圳及阿罩霧第一圳壩體過高阻斷魚類上溯的問題，會議上也與相關單位討論圳體改善的可行性，以利魚類通行，提升天然族群連通性。
會議結束後，第三河川分署、林業保育署與南投分署、南投縣政府、臺中市野生動物保育學會、德安教養院院長及院生們等巴氏銀鮈保育夥伴單位人員，一同前往眉溪高灘地水池，攜手將今（一一四）年度加入庇護系統的德安教養院生態池自然繁殖巴氏銀鮈個體，放流至眉溪水池，以實際行動展現跨域合作推動保育的決心。
南投分署李政賢分署長表示，烏溪保育軸帶內的淡水魚保育行動涉及棲地維護、族群監測、教育推廣及跨域協作等多面向，單靠保育主管機關難以全面推動，南投分署會持續推動跨域合作並整合保育資源，逐步強化物種族群的保育與回復，實現人與自然永續共榮的目標。
其他人也在看
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 22 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 2 小時前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 7 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 7 小時前
一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉
（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風 […]引新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 天前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
熱帶擾動恐發展成颱？鄭明典「曬1圖」示警：和台灣有關
今（24）日各地區早晚稍涼，日夜溫差大；臺灣東北部、基隆北海岸及大臺北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，晚起東北季風增強，北部地區轉有局部短暫雨。然而，根據預報指出，菲律賓附近有熱帶擾動，且有機會發展成颱風，前氣象局長鄭明典也示警，「和台灣的天氣有關」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
斷崖式降溫！恐怖低溫數據出爐 氣象署曝「這天」最冷
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員張承傳今（23）日下午說明，今明兩天溫度類似，白天高溫有機會達26到29度，部分地方則會有30度，但各地早晚仍偏涼；從明晚起東北季風會再度增強，預計下週二（25日）至下週五（28日）都受鋒面影響，各地溫度將會下降，第一波東北季風預計最冷時間點會出現在下週三（26日）清晨，屆時中部以北、東北部低溫恐降為14到16度，其他地區則是17到18度。民視 ・ 22 小時前
傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢
即時中心／梁博超報導迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。民視 ・ 8 小時前
化廢為寶 醫療廢棄物變身按摩球
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：以回收的洗腎導管做為的按摩球，可讓復健病人使用／光田醫院提供 醫療廢棄物經常會產生大量的垃圾，但又不能和一般家庭廢棄物一起好醫師新聞網 ・ 6 小時前