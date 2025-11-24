跨域合作落實淡水魚保育 族群重建與教育場域拓展同步啟動

巴氏銀鮈。(台中市野生動物保育學會提供)

巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及臺灣副細鯽等淡水魚種為瀕臨絕種及珍貴稀有保育類野生動物，為持續推進前該物種之保育，林業及自然保育署南投分署(廿四)日召開跨域協作平臺會議，邀集水利單位、農業單位、試驗單位、地方政府、民間團體等相關夥伴單位共同研商族群重建、教育場域建置及河道阻隔改善等核心議題。

為強化物種棲地與生態系統的連結，林業及自然保育署於一0七年起推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，希望由原有的中央山脈保育廊道為核心，透過溪流與河川作為血脈，向外延伸串連淺山、農田及海洋等生態系，促進國土生物多樣性的穩定，並提升生態系統的服務與功能。南投分署依據綠網計畫，盤點轄區重要生態系及關注物種，並劃設六條保育軸帶；其中巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及臺灣副細鯽所分布的烏溪流域，即為重要保育範圍之一，爰南投分署除了與臺中市野生動物保育學會持續合作溪流重點區域之調查研究工作外，自一一一年起逐步串聯相關單位，建立保育行動網絡，並透過跨域合作平臺，推進原生魚種搶救、庇護量能建立、工程改善協調、及教育宣導等行動，更積極嘗試進行巴氏銀鮈族群重建工作。

經過調查評估和相關單位研商討論後，今（一一四）年上半年於烏溪上游眉溪執行巴氏銀鮈試驗性放流，並持續於此區觀察到魚隻活動。為強化上游族群重建力度，本次會議聚焦於討論眉溪高灘地水池作為魚隻回放點，規劃透過每年施放個體及自然外溢方式建立穩定族群，並進行後續監測，以評估補注個體對主流族群的貢獻。

同時，會議上亦提出與國立自然科學博物館合作，建立巴氏銀鮈第七處域外庇護池，並希望結合博物館既有標本，形成「展示 X 活體 X 標本 X 教育」一體化的保育教育場域。科博館長期深耕公眾科學推廣，未來可望成為巴氏銀鮈保育與淡水魚教育的重要據點，進一步提升民眾對淡水魚保育的理解與參與意願。

此外，針對農田水利署茄荖媽助圳及阿罩霧第一圳壩體過高阻斷魚類上溯的問題，會議上也與相關單位討論圳體改善的可行性，以利魚類通行，提升天然族群連通性。

會議結束後，第三河川分署、林業保育署與南投分署、南投縣政府、臺中市野生動物保育學會、德安教養院院長及院生們等巴氏銀鮈保育夥伴單位人員，一同前往眉溪高灘地水池，攜手將今（一一四）年度加入庇護系統的德安教養院生態池自然繁殖巴氏銀鮈個體，放流至眉溪水池，以實際行動展現跨域合作推動保育的決心。

南投分署李政賢分署長表示，烏溪保育軸帶內的淡水魚保育行動涉及棲地維護、族群監測、教育推廣及跨域協作等多面向，單靠保育主管機關難以全面推動，南投分署會持續推動跨域合作並整合保育資源，逐步強化物種族群的保育與回復，實現人與自然永續共榮的目標。