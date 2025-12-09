跨域合作驅動創新！臺大生傳EMBA 115學年度招生說明會啟動

圖▲富里鄉農會推出鮮魚系列富里米漢堡。

【記者張嘉誠／綜合報導】

國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班（簡稱生傳EMBA）將於 115 年 1 月舉辦兩場招生說明會，誠邀全國各領域具備專業背景、期望拓展跨域競爭力的進修人士，一同加入跨域農業管理與永續創新的行列！

圖▲台灣鹿茸生物科技 × 將軍企業社合作推出鹿茸黑豆茶。

生傳EMBA以「行動學習」與「移動教室」為核心，打造能將教室知識延伸至產業現場的學習環境，結合理論、實務與跨界合作，讓學生在工作不中斷的前提下同步提升管理視野與產業洞察。課程重點涵蓋永續淨零農業、行銷傳播、食農教育、休閒農業、財務管理與國際拓展等面向，旨在培育具跨域整合能力與領導力的未來人才。

廣告 廣告

生傳EMBA自創立以來已邁入第八屆，學生背景多元，包含農企業經理人、醫師、律師、會計師、媒體人、影視導演及政府官員等。歷屆學生及系友表現卓越，屢獲神農獎、農業部百大青農、德國 iF 設計大獎、科技農企業菁創獎等重要肯定，並在產官學界展現影響力，成為推動臺灣農業創新與永續轉型的重要力量。

圖▲官田區農會菱角茶。

跨域合作，成就多元創新成果

生傳EMBA最大特色之一，正是跨領域專業間的互補，促成許多具影響力的創新合作，包括：

富里鄉農會 × 口湖漁類生產合作社

由總幹事與神農獎得主在課堂中結識，跨界打造「鮮魚系列富里米漢堡」，結合稻米與水產的雙重優勢。

台灣鹿茸生物科技 × 將軍企業社（大豆生產者）

神農獎鹿茸業者與同學合作推出【鹿茸黑豆茶】，成功整合農畜與作物品牌力。

官田區農會 × 淺草堂（神農獎）

由官田區農會總幹事與神農獎得主在課堂上結識，進而由官田區農會提供在地特色農產原料，並與淺草堂負責人所經營的加工廠合作，共同開發【菱角茶】與【蕎麥茶】，展現跨域協作下的地方農產新價值。

這些跨域成果，皆源自生傳EMBA的多元學習環境所帶來的連結與可能，讓專業背景不同的學生能攜手打造市場新亮點，拓展事業新契機。

圖▲臺大生傳EMBA 114年招生台北場說明會。

115 學年度生傳EMBA招生說明會資訊

歡迎希望提升跨域整合與農業管理能力的您，親臨現場深入了解課程亮點、師資陣容與入學重點，並聆聽學長姐的寶貴經驗分享。

第一場：115年1月3日（六）14:00

國立臺灣大學農業綜合館418教室（臺北市羅斯福路四段一號）

第二場：115年1月10日（六）14:00

國立臺灣大學雲林校區鋤禾館（雲林縣虎尾鎮學府西路8號）

報名連結：https://forms.gle/yXRLeqtF5sHvCTpD9

臺大生傳系碩專班官網簡介網址：

https://bicd.ntu.edu.tw/zh_tw/bicd_lm/lm_ap

臺灣大學碩士在職專班招生報名日期：

115 年 2 月24日 09:00 起到 3 月9 日24:00 止

招生網址：https://gra103.aca.ntu.edu.tw/grap/